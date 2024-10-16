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娛樂 最新消息

（影）福原愛豁出去！自爆最像星之卡比 大膽談論小熊維尼

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕福原愛自從在台日失去人氣後，工作重心都以中國市場為主，她不時會在社群分享美食、穿搭等生活影片，最近則首次去逛了東京秋葉原，在動漫天地裡，除了夾娃娃、扭蛋，還發現從小就被說長得很像的遊戲主角。

福原愛逛秋葉原特別挑戰夾娃娃。（翻攝自小紅書）福原愛逛秋葉原特別挑戰夾娃娃。（翻攝自小紅書）

看到夾娃娃機，福原愛說女生很難不心動，但她試了幾次都沒成功，直呼太難了。另外福原愛在秋葉原的無線電會館也看到好多卡通或動漫玩具、公仔，她偏偏拿起小熊維尼，還說：「小熊維尼好像沒變樣。」似乎沒注意到，「小熊維尼」在中國可是敏感的話題，她主攻中國市場，卻在逛秋葉原時誤談這敏感主角。

夾娃娃太難，福原愛哭哭。（翻攝自小紅書）夾娃娃太難，福原愛哭哭。（翻攝自小紅書）

另外福原愛也逛到任天堂遊戲《星之卡比》主角卡比造型飾品，她自爆小時候總被說超像卡比，因為自己喜歡穿粉紅色衣服，加上圓圓的臉，打桌球後總是雙頰紅紅的，因此老是被說她長得好像卡比。

福原愛拿起小熊維尼觀看。（翻攝自小紅書）福原愛拿起小熊維尼觀看。（翻攝自小紅書）

福原愛現在也很做自己，鏡頭前十分放得開，看到超級瑪利歐的面具，她還當場戴上去，完全沒有包袱。

福原愛戴上瑪利歐面具。（翻攝自小紅書）福原愛戴上瑪利歐面具。（翻攝自小紅書）

福原愛說小時候常被說長得像《星之卡比》主角。（翻攝自小紅書）福原愛說小時候常被說長得像《星之卡比》主角。（翻攝自小紅書）

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