明道忘情舔共！ 剛回台火速表態：台灣自古是中國領土

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕大陸解放軍於14日針對台灣進行「聯合利劍-2024B」軍事演習，央視發文稱「台灣自古就是中國領土」等言論，諸多台灣出身的藝人都接連轉發，而近年在中國活動的男星明道也不例外，引起民眾熱議。

明道轉發央視貼文。（資料照、翻攝自微博）

明道近年將事業重心轉往中國發展，不只是拍戲還投入直播帶貨的事業，曾在掏寶雙十一購物節6場直播中創下逼近10億元台幣的銷售額，可見其帶貨能力相當好。然而，他在台北參加蕭敬騰的婚宴後不久，14日也在微博上轉發央視的「亮劍軍演圖」，發表了支持「一個中國」的言論，並標記「台灣自古就是中國領土」，此舉引起台灣網友不滿，痛批「應該將他加入黑名單、取消護照戶籍、永久禁止進入台灣」、「希望明道好好讀書」。

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此外，同樣在中國發展事業的女星劉樂妍對這次軍演顯得格外興奮，在微博上重新發布了2年前為祝福福建艦錄製的歌曲《坐著航母回台灣》，並嗨喊「今天台灣軍演，是時候坐著航母回台灣了，哈哈。」



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