一聽就停不下來！〈大展鴻圖〉洗腦全網掀起翻拍風潮

饒舌歌手攬佬 SKAI ISYOURGOD 推出單曲〈大展鴻圖〉，在各大社群平台掀起熱潮。（翻攝IG）

〔記者胡御柔／台北報導〕中國廣東饒舌歌手攬佬 SKAI ISYOURGOD 與 AR 劉夫陽近日合作推出單曲〈大展鴻圖〉，憑藉節奏強烈、歌詞洗腦的風格，在各大社群平台掀起熱潮，甚至連網紅「二伯」與蔡阿嘎都翻拍成短影音。

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其實早在〈大展鴻圖〉爆紅之前，攬佬便已憑藉單曲〈八方來財〉打開知名度，該曲累積點擊破億，被譽為 2025 年最新「迷因洗腦神曲」之一。歌曲中「來！來財！」的魔性口號紅遍各大短影音平台，尤其在農曆新年期間幾乎成為必播神曲。其歌詞結合閩南與潮汕地區的民俗文化，地域特色鮮明，深受年輕族群喜愛。

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攬佬SKAI ISYOUGOD【八方來財·因果】

延續過往風格，攬佬與 AR 劉夫陽再度聯手推出新作〈大展鴻圖〉，以洗腦旋律搭配朗朗上口的歌詞，再次引爆話題。歌曲在網路迅速發酵，成為各大社群平台的熱門背景音樂，許多名人與網紅也紛紛跟風翻拍短影音，進一步推波助瀾，加速這波熱潮持續延燒。

隨著人氣水漲船高，攬佬即將於今年7月來台舉辦個人專場演出，並邀請 Asiaboy 禁藥王、DAFAA 大法、LilHAO 共襄盛舉。演出門票早早完售，展現他在台灣累積的強大粉絲基礎與超高人氣。

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