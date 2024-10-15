朱芯儀罹癌「蕭敬騰夫妻第一個知道」！曝光2人行為：心意無價

〔記者蕭方綺／台北報導〕蕭敬騰和經紀人Summer13日舉辦婚禮，朱芯儀和老公衛斯理也是座上賓，朱芯儀po出婚禮合照透露2021年得知罹患乳癌，蕭敬騰和Summer是最早知道她生病的事，很感謝2人，因為在她生病時，Summer立刻幫她找醫療資源，老蕭也替她進行音樂療癒，熬夜練吉他。

朱芯儀（左）和老公衛斯理（右）參加蕭敬騰（左二）和經紀人Summer的婚禮。（翻攝自臉書）

朱芯儀提到Summer得知她罹癌，馬上為她找醫療資源，「她說你要看什麼醫生你告訴我，就算我不認識我也會為你去認識，她一直都是最有義氣，最善良的姐」。朱芯儀也憶起當時化療非常不舒服，「見面除了聽我訴苦，每次都會給我大大的擁抱，真的多虧這群朋友，我才能安然度過那段黑暗」。

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而蕭敬騰則為朱芯儀進行「音樂療癒」，熬夜練吉他，讓她感動直呼：「這份心意真的無價。」

面對蕭敬騰和Summer的關心，朱芯儀心中滿是感謝，「這對夫妻平日更是做了非常多好事，你知道的，不知道的善舉，我們都看在眼裡，他們一定會非常幸福，也會下輩子繼續找到對方」。

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