晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

朱芯儀罹癌「蕭敬騰夫妻第一個知道」！曝光2人行為：心意無價

〔記者蕭方綺／台北報導〕蕭敬騰和經紀人Summer13日舉辦婚禮，朱芯儀和老公衛斯理也是座上賓，朱芯儀po出婚禮合照透露2021年得知罹患乳癌，蕭敬騰和Summer是最早知道她生病的事，很感謝2人，因為在她生病時，Summer立刻幫她找醫療資源，老蕭也替她進行音樂療癒，熬夜練吉他。

朱芯儀（左）和老公衛斯理（右）參加蕭敬騰（左二）和經紀人Summer的婚禮。（翻攝自臉書）朱芯儀（左）和老公衛斯理（右）參加蕭敬騰（左二）和經紀人Summer的婚禮。（翻攝自臉書）

朱芯儀提到Summer得知她罹癌，馬上為她找醫療資源，「她說你要看什麼醫生你告訴我，就算我不認識我也會為你去認識，她一直都是最有義氣，最善良的姐」。朱芯儀也憶起當時化療非常不舒服，「見面除了聽我訴苦，每次都會給我大大的擁抱，真的多虧這群朋友，我才能安然度過那段黑暗」。

而蕭敬騰則為朱芯儀進行「音樂療癒」，熬夜練吉他，讓她感動直呼：「這份心意真的無價。」

面對蕭敬騰和Summer的關心，朱芯儀心中滿是感謝，「這對夫妻平日更是做了非常多好事，你知道的，不知道的善舉，我們都看在眼裡，他們一定會非常幸福，也會下輩子繼續找到對方」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中