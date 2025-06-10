「千年一遇美少女」換人做？ 橋本環奈寶座恐不保

大森莉緒在街頭表演中向觀眾放電的瞬間，吸引無數網友。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本女星橋本環奈過去在偶像活動時期，曾經在街頭表演被觀眾捕捉到「奇蹟的一枚（張）」照片，被譽為「千年一遇美少女」。不過，這次她遇到強勁的對手了，23歲女偶像大森莉緒在東京街頭表演時的一張照片，吸引超過100萬人瀏覽，日本媒體也大肆報導，還有人認為大森莉緒超越橋本環奈。

大森莉緒今年23歲，有人覺得她比橋本環奈更迷人。（翻攝自X）

大森莉緒目前是偶像團體Ma’Scar’Piece一員，過去她曾經參加過日本朝日電視台及其聯播網偶像節目《最後的偶像》（ラストアイドル）並於第20集「Love Cocchi」反敗為勝成為優勝者。

請繼續往下閱讀...

大森莉緒逛基隆夜市，並品嘗各式小吃。（翻攝自X）

在網路瘋傳的照片是大森莉緒本月7日在新宿東急歌舞伎町進行現場演出的照片，穿著類高中女生制服的她在表演中向觀眾眨眼的瞬間，讓大批網友暈船，轉發分享超過2000次。仔細翻看大森莉緒的社群，還能發現她曾經來過台灣，不但逛了夜市，更大膽挑戰了臭豆腐，模樣相當可愛。

大森莉緒勇敢挑戰許多外國人敬而遠之的臭豆腐。（翻攝自X）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法