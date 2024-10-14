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娛樂 日韓

「真的可以嗎」？ 三上悠亞重溫偶像身分 合體SKE48

三上悠亞在進入AV界之前是SKE48二期生。（翻攝自IG）三上悠亞在進入AV界之前是SKE48二期生。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本前AV女優三上悠亞（本名：鬼頭桃菜）今（14）日重新已偶像身分登台表演。先前是SKE48成緣的三上悠亞，因為SKE48成軍16週年，所以獲得製作人秋元康同意，再度以SKE48畢業成員身分參與慶祝活動，和前隊友一起演出。

三上悠亞在SKE48時，使用的是本名鬼頭桃菜。（翻攝自IG）三上悠亞在SKE48時，使用的是本名鬼頭桃菜。（翻攝自IG）

日本《每日體育》報導，SKE48今日在名古屋舉行成軍16週年演唱會最終場，同時也是二期生成員齊藤真木子的畢業專場。齊藤真木子在SKE48待了15年，她的離隊也同時代表SKE48二期生全部都畢業。

正因如此，這次演唱會特別召集過去9名二期生一起同台表演，本名鬼頭桃菜的三上悠亞拋棄偶像身分之後，轉戰AV圈子並登上女王寶座。收到邀請的時候，三上悠亞還懷疑：「我真的可以登場嗎？」不過齊藤認為大家相處得很好，抱持著感激，特別邀請她一起和所有二期生給粉絲驚喜合體當作畢業禮物。

2014年三上悠亞從SKE48畢業，並進入成人圈。（翻攝自IG）2014年三上悠亞從SKE48畢業，並進入成人圈。（翻攝自IG）

三上悠亞2009年以本名鬼頭桃菜通過選拔成為SKE48二期生，她在2014年4月從團體畢業，隔年就改名為三上悠亞進軍成人圈。

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