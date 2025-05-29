孫生性騷案還沒完 拍A女臀部還拍B女私密片

反骨男孩前成員孫生涉及妨害性自主、妨害性隱私。（番社自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕網紅「反骨男孩」前成員「孫生」孫羿泩遭指控去年在餐廳門口輕佻拍打女子臀部，遭台北地院判決5月徒刑，得易科罰金。本案除「A女」涉及性騷擾外，另一名「B女」也宣稱當天被孫生偷叫車載到汽車旅館發生關係，因為心裡恐懼只想趕快把「事情」做完好脫身，台北地檢署再度拘提孫生到案釐清。

孫生原為「反骨男孩」成員，現已被切割。（翻攝自臉書）

B女上網指控孫生惡行，更表示自己是「被迫和孫生發生性關係」，孫生非但不怕，更回文自爆「可以隨時跟我要影片」，遭台北地檢署認為案情涉及妨害性自主等罪刑，昨指揮警方展開搜索拘提，孫生本人今（29）被移送時告訴媒體：「證據都給警方了」。

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事情起因於2024年7月孫生在餐廳聚餐時，多次拍打A女臀部，被控性騷掃提告，檢警依A女及證人B女證詞將他起訴。B女後在社群發文指出自己原本當天要跟A女一起開房間，但「孫生非常的生氣，以至於我認為我可以留下來安撫他的情緒」B女更進一步指控孫生偷偷叫計程車直奔汽車旅館。

目前孫生已拘提到案，今日中午移送北檢複訊，持續釐清案情。（翻攝自臉書）

B女在貼文中表示自己本來只想趕快把「事情」做完就離開，加上她手上證據不足所以沒法提告。孫生本人衝到B女發文底下留言反駁，更指出雙方一起拍了很多段性愛片，女方明顯自願且跟鏡頭有互動，孫生更標註其他人，口出狂語：「可以隨時跟我要影片」。這段隔空對話讓孫生涉及妨害性自主、妨害性隱私等罪，目前孫生已拘提到案，今日中午移送北檢複訊，持續釐清案情。

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