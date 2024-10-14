「告五人」哲謙躍上大銀幕！雲安、犬青驚喜反應曝

邵奕玫（左起）、柯智豪、雲安、犬青、哲謙、楊卓叡、郭品希出席電影神秘場放映。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《為我辦一場西式的喪禮》今（14）舉辦「告五人」神秘場放映記者會，鼓手哲謙首度躍上大銀幕，飾演溫文儒雅的數學老師，隊友雲安和犬青紛紛給讚。

哲謙和郭品希首次對戲就有「打戲」，郭品希回想過程中拍到哲謙拿書敲他頭的畫面，一開始哲謙太客氣，都不敢真打，後來主動要求可以用力打沒關係，後來發現真的蠻痛的。

請繼續往下閱讀...

雲安和犬青大讚哲謙的表現，認為「鼓手常在我們後方當我們的後盾，也希望他多多走到前面來多讓眾人看看」。

為眾多電影製作配樂的柯智豪為配樂，特別前往宜蘭收錄許多浪潮聲，告五人也希望能將音樂的起承轉合表現完整，《就說你想說的》原版長達8分鐘，在多次來回調整後，才成為現在眾人一致認同的版本。

首次參與演出的新銳演員郭品希、楊卓叡，郭品希回想拍攝一個月中遇到很多困難，尤其全部人在演出前都要一起上手語課，連表情都要很有戲，才能完整呈現想表達的語意。

邵奕玫回想首次拍戲是高中時期，現在大學畢業的她回頭演高中生，一開始很怕會遺忘稚嫩的時光，幸好開拍前眾人有一起上表演課，還透露年齡相近的3人還會相約「群魔亂舞」來抒發壓力；《為我辦一場西式的喪禮》25日全台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法