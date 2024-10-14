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「殯葬界蔡依林」二度發聲 控角頭男友強拍性愛片：雜碎得報應

有「殯葬界蔡依林」之稱的劉君玲。（翻攝自臉書）有「殯葬界蔡依林」之稱的劉君玲。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕今年5月一名劉姓女子遭前男友指控「腳踏多條船」，並稱其為假天使、真惡魔。當時劉女反控吳姓前男友與他人拍攝不雅片，鬧得沸沸揚揚。如今台北市大同區角頭吳明達涉嫌拍攝前女友性愛影片，「殯葬界蔡依林」劉君玲也坦承自己是受害人之一，並報警提告，她也在自己的社群分享圖片，當中提到：「祝雜碎得到報應」。

「殯葬界蔡依林」二度發聲 控角頭男友強拍性愛片：雜碎得報應

大同區角頭吳明達因妨礙秘密案件，遭到檢警搜索發現他手機中存影多段性愛影片，前女友「殯葬界蔡依林」劉君玲表示自己為影片內主角之一，並坦言：「我真的很累、很煎熬」。

劉君玲站出來後，也在社群分享自己的心情，近期她發出一張圖片，主旨在說天道有輪迴，人活著不能缺德，因會有報應。最後一句「祝雜碎得到報應」似是說出劉君玲心聲。

劉君玲發文吐心聲。（翻攝自IG）劉君玲發文吐心聲。（翻攝自IG）

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