名嘴黃揚明斥「藝人鼓掌叫好須譴責」 媒體人附和：她們瘋了

歐陽娜娜（左）、張韶涵對中國圍台軍演發文表示「中國只有一個」。（本報合成圖，翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國解放軍今（14）日清晨進行「聯合利劍－2024B」圍台軍演，不少藝人包含歐陽娜娜、張韶涵、林瑞陽、張庭紛紛在微博轉發《央視新聞》圖文，並標註「台獨是死路一條」、「台灣自古就是中國領土」、「只有一個中國」，名嘴黃揚明忍不住在社群發文表示：「這些藝人必須要被譴責」。

名嘴黃揚明認為藝人發文支持軍演應被譴責。（翻攝自臉書）

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此次中國舉行軍演，恫嚇意味濃厚，且特別選在台灣國慶總統演說後舉行，難免讓人覺得時間點太巧合。名嘴黃揚明發文指出：祝賀中國國慶真的事小，中國對自己家鄉軍演還鼓掌叫好，這些藝人必須要被譴責。文章發表後獲得不少回響，媒體人「錢子」錢怡君也在底下留言：她們瘋了。

名嘴黃揚明發文。（翻攝自臉書）

媒體人錢怡君留言回覆。（翻攝自臉書）

網友也留言表示：「在中國，藝人要轉發解放軍圍台圖，才能在中國生存賺錢」、「這種要大力譴責」、「做到這個程度，真的代表他們以（已）真心認為台灣跟他們沒有什麼關係了」。

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