遺孀澄清張友驊「並非跌倒致死」 死亡證明內容曝光

資深媒體人張友驊（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕資深媒體人張友驊3日驚傳在信義區街頭不慎跌倒重創頭部，送醫後搶救不治，於昨（11）日離世，遺孀陳美秀今在YouTube頻道上澄清張友驊今年是虛歲71歲，再來是他並沒有心臟方面的疾病，最後醫生所開出的死亡證明，僅「無法明示原因」的心跳停止，跌倒以致腦部的撞擊並非真正死因，「連醫生都不明，希望外界不要再揣測。」

陳美秀表哽咽示張友驊這一生很圓滿，無論事業、為台灣老百姓發聲，或是希望為兩岸和平盡一份心力，家庭方面也盡心盡力，「從事業、家庭、社會，他都盡到他應盡的責任，人生很圓滿。」坦言張友驊這一生很單純，「他懂很多、飽讀詩書，這輩子成就都是靠這些書籍，或許外面的人認為他很複雜，但張友驊其實是一個很單純喜愛讀書的人，終其一生也的確做到了。」

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陳美秀最後強調，張友驊所有努力賺的錢，都是靠他一筆一筆寫出來，一嘴一嘴說出來，並沒有投機取巧，「他賺得很辛苦，或許有人會調侃他，但他都是很辛苦賺的」

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