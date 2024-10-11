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娛樂 電視

小S結婚19年驚曝「老公11年沒碰」！ 哀怨吐：我下面不知道是什麼東西！

小S享受「猛男福利」帶有附加條件。（東森綜合提供）小S享受「猛男福利」帶有附加條件。（東森綜合提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「小S」徐熙娣、派翠克主持《小姐不熙娣》，近日邀請到韓國猛男團體「Wild Wild」來救贖女來賓們的心，節目特別準備福利，只要講出全場公認最可怕「被渣男渣的故事」就可以進行一對一互動，節目一開始「Wild Wild」用性感招數自我介紹，其中一位成員「麻糬」金鎮友不僅大秀肌肉，還抓著小S的手讓她親身感受，不過一個不小心，麻糬竟讓小S的手指頭「見血」嚇得他連忙道歉溫柔安慰，甚至作勢要把手指頭往嘴裡含。

猛男麻糬（右一）誤傷小S（左一）手指，連忙道歉秀秀。（東森綜合提供）猛男麻糬（右一）誤傷小S（左一）手指，連忙道歉秀秀。（東森綜合提供）

而看著性感又帥氣的韓國猛男們，小S似乎心癢難耐，突然講述起跟老公的19年婚姻生活：「我只是想要跟大家分享一下我的心情，進入婚姻一開始很幸福，大概生到第3個孩子之後，將近有10、11年的時間『老公沒有碰我』，我覺得我下面不知道是什麼東西！」

韓國猛男團體「Wild Wild」。（東森綜合提供）韓國猛男團體「Wild Wild」。（東森綜合提供）

此話一出瞬間引起眾人驚呼，紛紛表示10、11年的時間也太久了！而身為小Ｓ最親近的助理主持派翠克「一聽秒懂」，立刻安排起猛男福利，只不過附帶條件是派翠克也是「猛男之一」，雖然這讓小Ｓ很不爽，但是金鎮友把她服侍得服服貼貼，摸胸肌、輕撫腿都是基本，金鎮友甚至直接把小Ｓ腿抬到肩膀上，扭腰擺動身體，讓她害羞到臉紅，最後小Ｓ連忙跟金鎮友道謝，大喊：「真的太爽了！」

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