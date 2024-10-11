好萊塢大咖在台灣！《回到未來》博士拿「蚵仔煎」自拍打卡

〔記者許世穎／綜合報導〕曾於《回到未來》系列飾演「布朗博士」的克里斯多夫洛伊昨（10）日上午在IG限動PO出照片，面帶笑容的他拿著包括蚵仔煎、乖乖，以及孔雀香酥脆3包來自台灣的零食，更驚喜的是下方的打卡點更標示「台北，台灣」，讓影迷驚呼「布朗博士在台灣！」

克里斯多夫洛伊（左）和米高福克斯合作的《回到未來》系列是影史科幻經典。（翻攝自IMDB）

克里斯多夫洛伊上週剛和安潔莉卡休斯頓、克莉絲汀娜蕾奇、吉米沃克曼，以及卡萊爾史特魯肯等電影版《阿達一族》卡司於洛杉磯動漫展齊聚，感性回憶當年拍片點滴，幾位演員曾一同演出1991年的《阿達一族》以及1993年的《阿達一族2》。

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片中飾演一家之主高魔子的勞爾朱利亞於1994年因胃癌、中風併發症辭世，也讓前一年上映的《阿達一族2》成為他的遺作，眾人也回顧與他共事的愉快回憶，飾演他太太「魔帝女」的安潔莉卡休斯頓更特別強調了他的專業精神以及他如何保持大家的積極情緒。

克里斯多夫洛伊在個人限動拿著台灣餅乾打卡，地點就在台北。（翻攝自IG）

安潔莉卡形容：「他是個完美的紳士，總是最早到片場，最晚離開。他也是一位很棒的舞者。」她更笑說自己對於舞蹈排練總是感到很煩躁且沒必要，「因為我已經是個優秀的舞者了，但他堅持每次都待到結束。」她也補充：「他總是在場景之間唱歌，拍攝空檔也唱，讓我們在片場感到非常愉快。」

《阿達一族》主要演員上週齊聚洛杉磯動漫展，下圖左起克里斯多夫洛伊、安潔莉卡休斯頓、卡萊爾史特魯肯、克莉絲汀娜蕾奇、吉米沃克曼。（翻攝自X）

近期《阿達一族》的角色因Netflix的影集《星期三》而再度走紅，曾在電影版中飾演「星期三」的克莉絲汀娜蕾奇也分享曾帶著自己的孩子一起觀看電影的趣事，「我記得當我兒子6歲時，我讓他看《阿達一族》，他不停地看著我說，『媽媽，你真頑皮，』他對於這些人居然這麼頑皮好像很興奮，讓他感到不可思議。」

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