資深體育主播田鴻魁跳槽？ 本人親自回應真相

資深體育主播田鴻魁。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台灣職業籃球聯盟從原本的PLG和T1合併失敗，轉變成PLG與TPBL，就連球評和主播、裁判都開始大風吹。過去專門播報PLG賽事的資深體育主播田鴻魁如今換到TPBL，被質疑是否跳槽，對此田鴻魁本人在社群發文解釋內幕，表示：沒有遺憾。

田鴻魁表示：「作為自由主播四年來，早就沒有固定的東家，誰來找我轉播，只要有時間都盡力配合。」至於沒有人找的時候，田鴻魁說自己也不會主動詢問工作機會。

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話鋒一轉，田鴻魁認為自己播球賽20多年了，人生也到需要做些改變的時候。今年PLG是民視獨家轉播，陣中有兩位主播大將，自然不需要田鴻魁錦上添花，恰好MOMO參與新聯盟TPBL，前來詢問田鴻魁是否願意繼續轉播時，田鴻魁也就答應了。

田鴻魁算了算，到明年三月初由他轉播的場次不到15場，現在能做的就是珍惜還有轉播的日子。他幽默說：如果正巧看到精采的比賽，那就太完美了。

【田鴻魁全文】

很多球迷好奇，魁哥新球季跳槽了嗎？

作為自由主播四年來，早就沒有固定的東家，誰來找我轉播，只要有時間都盡力配合。

沒有找我的時候，我也不會主動去詢問工作機會，因為播球賽20多年了，人生總會需要做些改變。

今年P聯盟由於是民視獨家轉播，陣中有兩位主播大將，當然不需要另外找主播幫忙。

而剛好MOMO有參與新聯盟TPBL，就問我是不是想要繼續轉播。

不過新聯盟有三家轉播單位，原本均分下來的場次就不多，加上週末我也有一些路跑的活動或是出國的賽事要參加，也無法每一週都來播籃球。

算了一下，到明年三月初，我轉播的場次也不到15場。

現在能做的就是珍惜還有轉播的日子，如果正巧看到精彩的比賽，那就太完美了。

也可能突然哪一個球季開始，我就不再負責轉播了，對於一個自由主播來說，這是隨時都有可能發生的，但在一個崗位上努力了20多年，我已經不會覺得遺憾了。

謝謝還一直支持我的球迷們，也謝謝每一次的機會。

今年也很榮幸插花幾次日本B聯盟的籃球賽事，大家也可以在YT上面偶爾聽到我的聲音。

其他時間，我應該都在跑步

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