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夏靖庭隔12年再戰金鐘心情激動...查看對手名單：突然冷靜了

夏靖庭（左）、黃采儀出席《唱歌給你聽》金圍入圍記者會。（客家電視台提供）夏靖庭（左）、黃采儀出席《唱歌給你聽》金圍入圍記者會。（客家電視台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕夏靖庭、黃采儀以客家電視台《唱歌給你聽》分別入圍金鐘59迷你劇男主角獎及女配角獎，兩人今（14日）合體受訪。夏靖庭隔12年再入圍，將和李銘順、李銘忠、賀軍翔、張耀仁角逐獎項，坦言一開始心情十分激動，笑說：「但看到入圍名單後，內心又變得冷靜。」

夏靖庭隔12年再度問鼎金鐘。（客家電視台提供）夏靖庭隔12年再度問鼎金鐘。（客家電視台提供）

夏靖庭謙虛說：「演員的本分，在殺青之後就做完了，評審把我挑出來參加競賽，接下來就是評審的工作，我盡量告訴自己平常心。」是否覺得對手很強？他直言：「我也很強啊！這組被譽為『死亡之組』，代表大家都很強。」他感慨說，媽媽是客家人，這次能以客語戲入圍別具意義，「希望有機會得獎，可以獻獎給媽媽。」

夏靖庭（左）、黃采儀入圍金鐘59迷你劇戲王及女配角獎。（客家電視台提供）夏靖庭（左）、黃采儀入圍金鐘59迷你劇戲王及女配角獎。（客家電視台提供）

黃采儀為藝術犠牲，劇中有落髮橋段，對於隔11年再入圍金鐘，她說：「自己的作品太少，所以比較少機會可以讓評審看到，不過因為自己比較多時間在做教學，每年看到學生入圍跟得獎，心中也很開心，不會感覺跟金鐘離很遠。」已是知名表演指導的她，透露共同角逐迷你劇女配角的吳奕蓉是自己的學生，師徒在同個獎項廝殺，最終結果著實令人期待。

黃采儀在《唱歌給你聽》對生活失去動力。（客家電視台提供）黃采儀在《唱歌給你聽》對生活失去動力。（客家電視台提供）

黃采儀的角色為出家的母親，她一開始婉拒演出，因為當時父親才剛離世，覺得劇情跟自己生命的歷程太接近，「有點承受不住，直到導演答應我可以剃髮，我才願意演出，剃光後覺得很清爽帥氣，就不想留長了。」她說前2次參與金鐘，都是帶著愛犬走紅毯，然而愛犬幾年前「息影」了，加上爸爸2年前也離世，她感慨說：「所以我才會說，這故事對我來說很難，如果我有機會上台，這些我會一併感謝。」她提到，因為妹妹是出家人，在爸爸臨終前提醒家人不能哭，且還要念佛，這樣爸爸才會走得安心，「當然妹妹的用意非常好，只是還是有很多話想跟爸爸講，那些話都在心裡沒講，我很感謝夏哥跟導演，在戲裡把我那時候的遺憾釋放出來，對我來說也是意義重大。」

黃采儀在《唱歌給你聽》落髮出家。（客家電視台提供）黃采儀在《唱歌給你聽》落髮出家。（客家電視台提供）

黃采儀談到，妹妹從國中開始接觸佛教，大學就讀慈濟，後來還去念佛學院，「我們非常清楚她在做什麼，非常尊重她，爸爸晚年也是佛教徒，我是佛教徒，對我來說那個是一個很幸福的象徵。」透露妹妹出家近20年，目前在南投的寺廟修行，她說妹妹選擇了最難的方式修行，以最原始的方式生活，得親自劈材燒水，上網也有時間限制，和妹妹大概一年見一次面，然而她在劇中剃髮出家，恰好符合現實生活的家庭狀況。

夏靖庭在《唱歌給你聽》扮演失能父親。（客家電視台提供）夏靖庭在《唱歌給你聽》扮演失能父親。（客家電視台提供）

夏靖庭表示，演完這部戲後，他在內心和離世40年的爸爸和解，「我跟爸爸關係一直很不好，我因為拍了這部戲，重新思考跟爸爸的關係。」他過去覺得爸爸很自私、不愛他，後來發覺這些不好都是媽媽所抱怨的，「不是母親不對，而是在貧窮當中，母親會有很多抱怨，直到自己有了小孩，再去看這部戲，才發覺父親對我很好也很愛我們，很想為我們做什麼，只是不成功。」

夏靖庭和妻子育有2子，成為人父後才知道照顧小孩有多不容易，「小孩不在我身邊的時候會一直想，我好像對他們太嚴格，應該要多給他們一些愛，但當他們在我面前，就會變得很嚴格，會一直覺得自己人格分裂。」笑說小孩常找媽媽撒嬌，睡前則會找他抓背，「我一手抓一個，他們很容易睡著，我最大的功能是抓背，還有付錢。」

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