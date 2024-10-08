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娛樂 最新消息

汪建民躺病床緊握阿Ben的手 帶「生前最愛」探望：來生再相聚

阿Ben分享最後一次探望汪建民的過程。（翻攝自IG）阿Ben分享最後一次探望汪建民的過程。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕憑藉《台灣靈異事件》中「鐵頭」一角爆紅的藝人汪建民，今（8）驚傳因肺腺癌離世，享年56歲。好友阿Ben稍早在社群網站分享最後一次探望他的過程，感嘆「沒有病痛了！我們來生再相聚。」

阿Ben今天於IG發文，感謝汪建民生前為「公益」奉獻，「謝謝你為閃亮之星，華山基金會，漢堡蛋⋯做的一切，這些都將存留在大家心中，我們也會持續為公益而戰」，雖然汪建民後來因身體因素不方便聚餐同樂，但仍一直關心公益的大小事務。

阿Ben也分享最後一次探望汪建民的過程，透露自己帶了汪建民最愛的可樂，在病床邊緊握著他的手，「我也在心中為你禱告，謝謝你的諒解⋯更謝謝你此生為弱勢所做的一切，沒有病痛了～大口喝可樂吧！我們來生再相聚。」

阿Ben在最後一次探望汪建民時帶了他最愛的可樂。（翻攝自IG）阿Ben在最後一次探望汪建民時帶了他最愛的可樂。（翻攝自IG）

此外，阿Ben也向汪建民的債主喊話，「希望大哥們／大姐們都可以高抬貴手，建民哥所留下的情債、錢債都可以隨風而去，讓建民哥的家屬們跟9m姐能夠好好的繼續生活。」

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