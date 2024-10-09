吳慷仁大張旗鼓進軍中國 被爆「試用期3個月」

吳慷仁宣布加入中國壹心娛樂，引發一連串話題。（翻攝自吳慷仁臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金馬影帝吳慷仁上個月底發文，宣布加入中國經紀公司，本月1日火速在微博轉發祝賀中國75週年國慶，孰料他雖聲稱「我不再是一個人」大張旗鼓進軍中國，新東家似乎也在打如意算盤。

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外傳吳慷仁表態已與中國「壹心娛樂」簽約，不過根據最新消息爆料，真相是雙方合約只簽了3個月而已，嚴格來說，經紀公司握著「試用期」要先試用吳慷仁3個月，知情人士分析，「壹心娛樂」老闆楊天真曾任中國女星范冰冰工作室宣傳總監，手段高明，其實對吳慷仁來說，應是找到一座好靠山。

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不過楊天真閱人無數，不會做賠錢生意，進而爆出「壹心娛樂」延攬吳慷仁也想試水溫，讓他第一部作品《執迷》搭檔「甄嬛」孫儷，但一切要看吳慷仁個人造化，以及中國觀眾是否埋單，經紀公司如意算盤也打得很精。

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第61屆金馬獎2日甫公布入圍名單，徐漢強執導電影《鬼才之道》入圍11項是大贏家，事前被看好的電影《破浪男女》男主角吳慷仁，卻成了遺珠，此刻又爆出他宣布進軍中國，但能否像在台灣發展一路順遂，外界也拭目以待。

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