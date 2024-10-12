金鐘史上首位得主！唐綺陽擊敗博恩「上台揭從小夢想」

唐綺陽直呼廣播主持正是小時候夢想。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮」首度移師北流盛大舉行，今年廣播金鐘首度增設Podcast類獎項，「國師」唐綺陽以《唐陽雞酒屋 》奪下「PODCAST 生活風格節目獎 」擊敗博恩、黃豪平、宇珊等勁敵。

唐綺陽上台難掩興奮緊張之情，直呼廣播主持正是小時候夢想，「聲音是最能觸及靈魂的，耳朵靠近腦袋；喉嚨則靠近心。」她感謝評審對療癒節目的肯定，也感謝眾多勁敵的承讓。這次成為Podcast「生活風格節目獎」史上第一位得主，她興奮直呼：「非常非常開心！這是史無前例、歷史性的一刻，非常榮幸！」她提到很多人投入在Podcast領域，認為金鐘獎納入Podcast是非常好的創舉。

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唐綺陽笑言已經預約好餐廳，準備去喝酒慶功，她事前更先看星象卜卦，「對我蠻有利的，果然得獎，但之前開獎前不能說，怕會失望。」由於最近外界都發現她瘦了，唐綺陽也承認自己瘦了15公斤以上，「希望繼續瘦，希望明年能穿比基尼。」

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