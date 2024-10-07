更／「中國蛙王」覃海洋未婚妻毀滅式爆料 身為軍人孕期出軌還嫖娼

首次上稿：18:38

更新時間：20:19

25歲的「中國蛙王」覃海洋。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕25歲的「中國蛙王」覃海洋去年風光奪下世錦賽男子蛙式3項目金牌，但今年奧運卻出師不利。今（7）一名疑似是覃海洋未婚妻的女子「小胖女士」毀滅式爆料覃海洋不只在她懷孕的時候出軌，當軍人時還去嫖娼、與游泳隊女隊員／粉絲聊天曖昧，蛙王形象一夕塌房。

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中國微博博主「幸福烤冷麵攤主」發文爆料，只覃海洋在未婚妻孕期出軌，更與多名女性聊天曖昧、嫖娼，未婚妻痛苦提出分手，覃海洋非但不願意，還拿出兩人親密影片威脅。文內同時爆料覃海洋身上的名牌都是靠女人買，自己一分錢沒出，每每比賽失利為了安慰粉絲，會送粉絲紀念品，其實用的也是未婚妻的錢。

中國泳壇早知覃海洋有未婚妻。（翻攝自IG）

中國泳壇早知覃海洋有未婚妻，先前覃海洋女友還曾受邀擔任頒獎嘉賓，親自上台把金牌掛在覃海洋脖子上，賽後覃海洋還表示感謝女友，當時有人問起，覃海洋很驕傲的對眾人表示女子是他的未婚妻。

小胖女士與覃海洋兩人交往6年，期間分分合合，問題不斷累積之下，覃海洋始終採去逃避態度，除了上述的行為，覃海洋任職軍人期間嫖娼也被對於爆出來，為覃海洋一直冷處理，不願面對。小胖女士對覃海洋喊話：「覺得冤枉可以起訴我，我隨時等候」並提醒「逃避解決不了任何問題，你真的欠我一個道歉」。

「小豬女士」加碼提出錄音檔作為證據。（翻攝自微博）

針對被「小豬女士」控訴一事，覃海洋工作室透過微博發出聲明，表示一切都是「惡意中傷」。覃海洋工作室在聲明中特別強調，關於網路上惡意中傷、詆毀覃海洋的言論，已經嚴重損害名譽，目前正在進行證據蒐集，不排除以法律途徑解決。「小豬女士」為證明自己所言非假，也加碼提出錄音檔證據，內容為男方承認在當兵時的確有找小姐。

【小胖女士全文】

很抱歉佔有公用資源，只是想說這六年分分合合積攢的一些問題，積攢下來實在沒辦法得以解決，也不想再去容忍一點。

本想著給你留點臉面，但是你的逃避態度實在讓我覺得真真切切的愛錯了人。

出軌（甚至還有孕期出軌）、聊騷（粉絲、花游隊員、積木上的人）、作為軍人期間嫖娼，犯錯後對我的隱瞞欺騙、逃避冷暴力等問題實在無法解決。

我和你說了無數次，你的目標是奧運冠軍，在自己成長的過程中要愛惜自己的羽毛，你從不聽勸，你的家人也未曾勸阻過你，反而一昧（味）的讓我包容、讓我理解。

每次在你犯錯的時候提分手都是我，你每次都拿你的職業生涯、你的生命、你的一切威脅我，甚至還有錄和我的親密視頻（影片）威脅我原諒你。

無法再忍受。

你的從頭到腳的每一件奢侈品都是我買的，在你身上花的錢不計其數（從一件LV到理查德）

相信你一次次的是我活該，從今天起不再替你遮掩任何問題、收拾任何殘局、任何的事件求錘得錘，聊天紀錄、錄音，一切證據我都有，你有任何覺得冤枉可以起訴我，我隨時等候。

先做好人，再做好事，任何時期在你犯錯的時候縱容你、讓你去遮掩逃避不面對的人，都不是什麼好人。

逃避解決不了任何問題，你真的欠我一個道歉。

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