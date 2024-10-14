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娛樂 最新消息

（影）KID計畫結紮「不生第三胎」 赴土耳其出外景卻讓老婆走心

〔記者侯家瑜／台北報導〕「KID」林柏昇與老婆Rita結婚2年，日前雙十節喜迎女兒「朵朵」，升格當二寶爸，今與吳宗憲、坤達出席《綜藝玩很大》十週年記者會，透露自從木木當哥哥後成熟很多，已經開始自己睡覺和戒奶嘴。

KID國慶迎二寶誕生。（翻攝自IG）KID國慶迎二寶誕生。（翻攝自IG）

KID表示與老婆已有共識不會再生第三胎，自己會找時間結紮，「我們已經投降了，她這胎一樣是剖腹產，懷孕過程和開刀都比第一胎辛苦，還要揹著止痛的機器。」說完搞笑問一旁的吳宗憲是否要一起結紮？對方則笑回：「我還要再拚！」

左起坤達　吳宗憲　 KID（記者潘少棠攝）左起坤達　吳宗憲　 KID（記者潘少棠攝）

今年節目依舊不惜成本，即將前往距離8500公里、橫跨歐亞兩洲的特色國家土耳其拍攝，期望帶領觀眾用不同角度看世界，不過這卻讓KID老婆有些走心，KID說：「因為土耳其是老婆最想跟我去的蜜月景點，有稍微安撫她，說我可以先去場勘。」

左起坤達　吳宗憲　 KID（記者潘少棠攝）左起坤達　吳宗憲　 KID（記者潘少棠攝）

朵朵出生後，木木沒有因為爸爸比較愛女兒而吃醋，但KID對木木的熱情確實減少了，「女兒生出來就是不一樣，哭聲都是天籟，會想一直欣賞她的五官、皮膚。」也說木木是天使寶寶，幾乎沒有哭鬧，現在可以自己睡覺、戒奶嘴，跟他講道理都會懂，甚至還有點潔癖，會主動擦桌子、拖地。而坤達似乎還很滿意夫妻倆現在的生活，看到KID只能睡幾小時，笑說自己能多睡一下很幸福。

左起坤達　吳宗憲　 KID（記者潘少棠攝）左起坤達　吳宗憲　 KID（記者潘少棠攝）

由於這次Energy再度走紅，坤達笑說走到哪都要蹲了，不過他很期待今年在典禮中能跟Avantgardey合體表演；吳宗憲坦言實在很難放下《綜藝玩很大》，因為KID、坤達都是真心好友，儘管這次節目槓龜金鐘獎，但不會有得失心，KID這次為了最具人氣節目獎也會出席典禮盼3人合體。

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