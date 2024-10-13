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《順風》朴英奎痛失愛兒20年 見「AI復原合照」淚崩：是我想像的樣子

朴英奎罕見談起驟逝的兒子。（翻攝自YT）朴英奎罕見談起驟逝的兒子。（翻攝自YT）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓演員朴英奎因在長篇喜劇《順風婦產科》中飾演「美月爸爸」走紅，浮誇爆笑的演技深植人心，帶給觀眾不少歡樂。不過他的兒子在2004年遇上死亡車禍，令他悲慟不已，同時暫停一切演藝事業，如今20年過去，他慢慢走過傷痛，日前登上節目罕見聊起驟逝愛兒。

朴英奎在節目中透露，當年他望子成龍，把22歲的兒子送往美國留學，出國前兒子才抱著他告白「爸爸，我愛你」，沒想到卻成了父子間的最後一句話，不久後兒子和友人騎車，迎面撞上一台車，搶救無效，得年22歲。

朴英奎的兒子22歲時在美國車禍離世。（翻攝自YT）朴英奎的兒子22歲時在美國車禍離世。（翻攝自YT）

痛失兒子的朴英奎大受打擊，一度中斷演藝事業，整天借酒澆愁，他更坦言數度想尋死，走在路上看見與兒子年紀相仿的男生，就會上前詢問對方幾歲，藉此來思念孩子。直到5年後，朴英奎才慢慢振作，2009年開始陸續以客串的方式回歸戲劇圈。

朴英奎（右圖左）看見兒子的AI照片忍不住痛哭。（翻攝自YT）朴英奎（右圖左）看見兒子的AI照片忍不住痛哭。（翻攝自YT）

朴英奎登上節目首度對外揭開心中傷疤，節目組也為了他利用AI技術將兒子41歲的模樣重現，照片中朴奎英搭著兒子的肩膀，兩人露出靦腆微笑，兒子有著濃眉大眼、長相成熟，看著自己與41歲兒子的合照，朴英奎忍不住低頭痛哭，並向製作單位表達感謝，「真的長得很像，這是我想像中（兒子）的樣子，這是我收過最棒的禮物了。」一席話讓現場來賓也都跟著落淚。

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