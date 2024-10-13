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小哈利露肚穿搭又引爭議！伊能靜力挺兒子暖心發聲

伊能靜與前夫育有兒子「小哈利」庾恩利。（翻攝自微博）伊能靜與前夫育有兒子「小哈利」庾恩利。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星庾澄慶與前妻伊能靜的兒子「小哈利」庾恩利穿搭大膽，不受性別框架拘束，但過於前衛的穿搭卻無法被外界所有人認同，近日他在巴黎時裝周的造型再度引批評，媽媽伊能靜也暖心開導兒子，鼓勵小哈利繼續勇敢做自己。

小哈利穿搭不受性別框架拘束，但卻無法被外界所有人認同，好在父母都相當開明讓他心做自己。（翻攝自微博）小哈利穿搭不受性別框架拘束，但卻無法被外界所有人認同，好在父母都相當開明讓他心做自己。（翻攝自微博）

近日，小哈利到巴黎時裝周看秀，以一套針織露肚上衣搭配低腰西裝褲的造型亮相，豈料又被不少網友抨擊。對此，媽媽伊能靜以《幸福的勇氣》一書舉例，表示那些人之所以會批評小哈利穿搭，是因為他們對於自己沒見過的事情都會產生很主觀的看法，進而進行批判，但其實這樣的穿著在紐約是很平常的。

伊能靜暖心開導兒子，不必因為別人的主觀評價而改變自己，「他沒有看過是他的課題，而你這一生完成自己、勇敢做自己，是你的課題」，引網友大讚，「小哈利好幸運，父母都接受他做自己」、「在教育這一方面，我很佩服伊能靜」、「好開明」、「給孩子的情緒價值和自由生長空間很足」

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