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金曲歌王不藏了！羅文裕打雜操到失眠 妻小驚喜現蹤

羅文裕（中）擔任「野孩子泡泡音樂節」的策展人。（台北市客家文化基金會提供）羅文裕（中）擔任「野孩子泡泡音樂節」的策展人。（台北市客家文化基金會提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕客語歌王羅文裕今天在「野孩子泡泡音樂節」開唱，他化身爵士王子與歐美樂手合作，受邀擔任策展人的他壓力超大，坦言已失眠多日。

台北市客家文化基金會，一直致力推動唱客交流計畫-「野孩子泡泡音樂節」，希望藉由活動讓小孩子們能快樂開心的聽音樂，在歌聲中體驗有趣的客家文化，透過動人的音樂，大家在公園享受著野餐與美食市集，在秋日微風中，度過悠閒溫馨的週末。

擔任音樂節策展重任的羅文裕分享甘苦談，「要面對許多行政雜務與預算控管等工作，就是老闆兼打雜，經常忙到半夜才休息，演出前還失眠多日，上台前還喝雞精補充體力上陣。」可說是忙到心力交瘁。

旺福樂團自認是孩子王。（台北市客家文化基金會提供）旺福樂團自認是孩子王。（台北市客家文化基金會提供）

羅文裕也透露，露營野餐就是他平日最愛休閒，「老婆與小孩子們也在台下野餐聆聽，開心計畫終於如願實現，這是我的第一次，有一就有二，希望音樂節能持續的舉辦，讓大家能體驗更親近客家文化。」見到老婆及兒女在台上覺得超開心。

今天包括羅文裕、旺福、柳丁哥哥、雲朵姐姐、粉紅豬小妹、胖球、J hall等藝人獻唱，羅文裕也挑戰爵士曲風，與國外樂手合作客家情歌《你的名字像一首詩》。

壓軸登場的旺福樂團以創作神曲《咻蹦蹦》炒熱氣氛，提到好友相挺，羅文裕表示：「這些年我都有看旺福的演出，他們也當了爸媽，有多首敘述親子的創作，讓我很驚喜。」

旺福的主唱小民與貝斯手推機育有一對寶貝兒女，就連許多歌迷都已經當父母，他們今年在暑假就連唱了五場親子專場，成功地讓台下的大小朋友玩得開心又盡興。

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