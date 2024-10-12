林襄認有恐男症「靠近全身起紅疹」 自揭藏16年陰影

林襄自曝患有恐男症。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕味全龍「小龍女」啦啦隊女神27歲林襄，人氣居高不下，憑藉甜美臉蛋及火辣身材圈粉無數，不時受邀各大綜藝節目分享經歷，日前就在《11點熱吵店》中坦言，自己其實有恐男症，並吐露童年時期的陰影。

林襄在節目中提到，自己其實有恐男症，而一旁的主持人Melody也知道此事說，「男生靠近她，她就全身起紅疹」，林襄表示雖然對於男生靠近會不自在，但是有區別的，如果在工作時，需要和男生一起組隊玩遊戲，並不會有特別的感覺，不過如果是要拍攝飾演情侶，營造戀愛氛圍，她就會覺得有點尷尬。

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林襄吐露童年陰影。（翻攝自YT）

林襄也解釋，之所以會患上恐男症，是因為在國小五、六年級的時候，林襄和班上男同學都很要好，怎料，老師有天突然支開班上其他女同學，並在所有男同學面前「罵我一個人」，老師當時指責林襄「整天花枝招展」，林襄推測老師責備的原因表示，「可能我就是裙子喜歡穿比較短一點，就喜歡違規。」林襄因此留下陰影，升上國中後就不敢跟男生太要好，也不太敢和男生講話。

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