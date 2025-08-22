晴時多雲

娛樂 最新消息

回收阿北騎車摔跤！「天王級父女」衝下車協助 暖舉感動全網

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藍波老師演藝圈的舞蹈天王，曾替不少藝人編舞。他昨日在社群分享，與家人外出時，驚見一位回收阿伯騎車在路上摔倒，貨物掉落一地，確認好路況後，他馬上下車協助，暖心一幕讓網友超感動，大讚這是「最好的身教」。

藍波老師和女兒見回收阿北摔車，緊急上前協助。（翻攝自臉書）藍波老師和女兒見回收阿北摔車，緊急上前協助。（翻攝自臉書）

藍波老師20日在臉書分享影片，只見他與家人外出時，看見一名載著回收物的阿伯摔倒在路上，地上滿是散落的紙箱和回收物，於是緊急停車，打雙黃燈，同時示意後方來車，馬路出現狀況，接著趕緊下車幫忙阿伯扶起車子。

豈料，剛扶好的機車因為重心不穩，再次不慎倒下，見此，藍波老師的女兒「咩咩」立刻衝上前幫忙，父女檔也協助把回收物移至路邊，加速排除路況，所幸最後阿伯無大礙，化解危機。

藍波老師曾幫許多藝人編舞。（翻攝自臉書）藍波老師曾幫許多藝人編舞。（翻攝自臉書）

影片曝光後，立刻引起熱議，吸引萬人湧入留言大讚，「看完影片好感動」、「看了影片被藍波老師感動到了」、「最美的風景，最善良的人」、「太棒了，最好的身教，很暖」、「給藍波老師一個大大的讚」。

點圖放大header
點圖放大body

