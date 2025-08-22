晴時多雲

娛樂 最新消息

今晚鬼門開！命理師曝「22項禁忌」 3星座3生肖易卡陰

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆7月是民間俗稱的鬼月，今年鬼門將在今（23日）晚11點開啟，9月21日晚間11點關閉。對此，清水孟國際塔羅小孟老師於社群分享22項禁忌，並提醒3星座和生肖容易卡陰，應當心有劫數。

小孟老師曝鬼月22項禁忌。（翻攝自臉書）小孟老師曝鬼月22項禁忌。（翻攝自臉書）

小孟老師提醒，生肖屬「鼠、蛇、猴」以及射手座、水瓶座、天蠍座容易卡到陰，應當心劫數，盡量避免去海邊、河邊和山上，若是一定要前往，務必帶上一片樹葉、艾草或是紅包袋。

此外，小孟老師點出22項鬼月禁忌：

1.不宜游泳：相傳跳水死的好兄弟倘若有冤屈的鬼魂，因為無法轉世輪迴，會找替身俗稱「抓交替」。

2.不宜看屋齡30年以上老房：相傳往生者會在鬼月回來以前居住過的住家徘徊，倘若你八字較輕容易沖煞感冒。

3.避免半夜到醫院：相傳往生者死前較多記憶在醫院，倘若家裡沒有供奉祖先的後代，祖先回不了家容易徘徊在醫院。

4.避免傍晚到廟旁邊走動：眾多枉死的好兄弟，因為找不到地方申冤會找廟宇神明協助，於是廟宇周圍會有較多好兄弟，因此一般宮廟不辦事。

5.鬼月不可直呼「好兄弟」為「鬼」。

6.鬼月夜晚不宜曬衣服：相傳好兄弟找不到地方去，會依附在潮溼衣服裡。

7.鬼月不宜念咒：相傳鬼月持咒容易招來更多好兄弟來聽經，倘若你所持的是，具有「驅邪功效咒語」容易傷害到好兄弟。

8.半夜不宜大吼大叫：若是鬼月大吼大叫，容易驚嚇到好兄弟招致睡眠品質變差。

9.鬼月不宜隨意拍打前方人的肩膀：相傳鬼月拍打前方人的肩膀會嚇到人，導致前方人魂魄不穩，易招好兄弟入侵，導致失神。

10.鬼月晚上不宜吹口哨：因為吹口哨音頻叫趨於陰間頻率，比較容易招喚來好兄弟。

11.鬼月半夜不宜點檀香或薰香：香氣裊裊會吸引好兄弟前來環繞。

12.鬼月切莫拜陰廟：鬼月的陰廟會顯得更陰，因此鬼月拜陰廟八字太輕者容易撞鬼。

13.鬼月不宜在山間、空曠地拍照：近期相機畫素越來越清晰，容易在鬼月捕捉到好兄弟的影子。

14.鬼月不宜一直說「死」這個字：以免惹怒好兄弟。

15.鬼月不宜玩試膽大會：喜歡冒險的年輕人喜愛在鬼月刻意玩試膽大會、碟仙、筆仙等，當心請神容易送神難。

16.鬼月半夜時切莫撥打13個7或0：以免接通的是往生者。

17.鬼月半夜看鬼片：當心好兄弟陪你一起看。

18.鬼月參加中元普渡切莫罵髒話：當心好兄弟在吃飯時，你不小心惹怒祂們，那就不好了。

19.鬼月到旅館時：記得放包艾草粉或鼠尾草，能幫助你一夜好眠。

20.鬼月動刀：儘量選擇白天對身體較好。

21.鬼月搬家入厝：儘量挑選正中午對運勢較好。

22.鬼月娶親：避免傍晚放鞭炮，以免夫妻失和。

☆民俗說法僅供參考☆

