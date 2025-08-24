晴時多雲

娛樂 最新消息

爆笑照曝光！逢甲麵包店出現「陶喆蛋糕」 網幽默：本人不排除提告

有網友在網上貼出照片，直呼「在逢甲買麵包的時候遇到陶喆」。（圖擷取自Threads）有網友在網上貼出照片，直呼「在逢甲買麵包的時候遇到陶喆」。（圖擷取自Threads）

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕金曲歌王陶喆近日因睽違12年的新專輯《STUPID POP SONGS（普普愚樂）》話題正夯，沒想到台中逢甲夜市也出現驚喜彩蛋。有網友分享照片，直呼「在逢甲買麵包的時候遇到陶喆」，仔細一看，竟是長得神似陶喆經典六四分頭造型的創意蛋糕，該文在threads吸引近190萬次點閱。

網友昨在Threads貼文指出，自己逛逢甲夜市時，無意間走進一間麵包店，結果櫃檯上一整排「陶喆蛋糕」映入眼簾，讓他瞬間笑翻，還忍不住拍下照片分享：「到底為什麼會有陶喆蛋糕？而且還這麼像！」照片中，圓圓的蛋糕上以巧克力畫出六四分髮型與淡定神情，旁邊的標示牌還寫著「陶喆蛋糕35元」，神韻十分逼真。

陶喆大型生日蛋糕。（圖擷取自Threads）陶喆大型生日蛋糕。（圖擷取自Threads）

陶喆pick。（圖擷取自Threads）陶喆pick。（圖擷取自Threads）

網友留言，「為什麼這麼像，笑到瘋掉」、「吃了會有完美高音嗎？」有人跟風貼出陶喆生日蛋糕大型版、陶喆pick（吉他彈片）等。還有人惡搞留言：「陶喆：有問過我意見就把我做成這樣？」、「陶喆：本人不喜歡這則貼文，我才不要一直被吃掉」、「本人不排除提告」。

網友幽默回應。（圖擷取自Threads）網友幽默回應。（圖擷取自Threads）

也有網友好奇「這是真的店家在賣的還是惡搞啦？」。原PO貼出蛋糕來源，原來這款蛋糕來自西屯路上的「錦成蛋糕坊」。網友忍不住留言：「我要揪同事去買」、「拜託幫我留一個！」甚至有網友拍下實地朝聖影片，「當下笑到不行」。

雖然陶喆近年已換上俐落短髮，但經典六四分頭早已成為他最具代表性的標誌。網友笑稱：「就算改髮型，蛋糕還是停留在經典年代！」、「這顆蛋糕是回憶的味道。」

