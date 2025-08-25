沈玉琳罹血癌引回響 推薦必追經典醫療神劇

藝人健康頻亮紅燈，掀起醫療劇追劇潮。（本報合成圖，翻攝自X／IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕近期藝人健康頻頻亮紅燈，除了藝人沈玉琳罹患血癌震驚各界之外，曾有「最帥令狐沖」稱號的藝人呂頌嫌也因細菌性肺炎送入加護病房緊急搶命。現代人生活步調快經常忽略健康，加上2025年醫療韓劇輩出，回顧以往日劇、美劇也有不少經典醫療神劇，就算二刷、三刷也不為過，以下是自由時報娛樂頻道推薦給讀者的必追清單。

男星朱智勛在《外傷重症中心》飾演有戰地經驗、醫術高超的醫師白江赫。（翻攝自X）

✦《外傷重症中心》／韓劇

由漫畫改編的《外傷重症中心》根據真實人物改編，由朱智勛飾演的天才醫師「白江赫」，既有戰地經驗且醫術高超，無論開直升機、精湛手術技術、放蕩不羈的性格都充滿戲劇性，加上霸氣帶領團隊克服重重難關，更讓人看得熱血沸騰。

自經典神劇《機智醫生生活》衍生出來的《機智住院醫生生活》。（翻攝自IG）

✦《機智住院醫生生活》／韓劇

自經典神劇《機智醫生生活》衍生出來的《機智住院醫生生活》由黃金班底導演申沅昊、編劇李祐汀、《異能》高允貞、《苦盡柑來遇見你》姜有錫加上韓藝智、鄭準元、申始雅等人打造出「機智系列」又一高峰。劇中的菜鳥住院醫師5人組聚焦婦產科有笑有淚的故事。

松本潤主演的夏季檔日劇《第19號病歷表》是他出道30年來首度挑戰醫師角色。（翻攝自X）

✦《第19號病歷表》／日劇

由松本潤主演的夏季檔日劇《第19號病歷表》是他出道30年來首度挑戰醫師角色。沒有激烈搶救的劇情張力，但卻多了安靜問診的方式，呈現出醫病關係中「與人對話」的細膩。劇中松本潤飾演總和診療科醫師「德重晃」，他本人也把過往鮮明演技打磨成沉穩語調與長時間眼神交流，松本潤表示，該劇不僅傾聽病情，更陪伴患者走過人生後段，讓人看見醫療延伸至生命全貌的人性尊嚴。

超經典的《白色巨塔》改編自日本作家山崎豐子同名長篇小說。（翻攝自X）

唐澤壽明（左）與江口洋介在《白色巨塔》中大飆戲。（翻攝自X）

✦《白色巨塔》／日劇

超經典的《白色巨塔》改編自日本作家山崎豐子同名長篇小說，內容以大學醫學部附屬醫院為舞台，透過互相熟識但個性差異極大的兩名醫師「速浪大學」內科副教授李健脩二（江口洋介 飾）、外科副教授財前五郎（唐澤壽明 飾）所受境遇對照。內容包含醫療疏失訴訟的曲折過程，除了醫院內的風暴之外，更揭露日本醫療體制扭曲與腐敗、醫學界高層對於權勢追逐的黑幕，高潮不斷。即使是2003年的醫療劇，就算二刷、三刷都覺得還是值得一看。

從第一季到第三季《空中急診英雄》總是讓人看得既熱血又緊張。（翻攝自X）

✦《空中急診英雄》／日劇

從第一季到第三季《空中急診英雄》總是讓人看得既熱血又緊張。第一季於2008年開播後，收視率就竄上連劇劇冠軍的《空中急診英雄》隔年又推出單集特別版；2010年第二季上映仍維持亮眼成績，時隔7年之後2024年第三季隆重登場，由山下智久、新垣結衣、戶田惠梨香等大咖明星主演。該劇位始更多人知道日本醫療現況，在全球救護直升機體系法案通過後，拍攝了這部以空中急診醫師為主軸的日劇。

故事中翔陽大學所屬的北部醫院急救中心是首間成立飛行急救隊的醫院，劇中可見到4位實習醫師和指導醫師們的互動，透過一次次直升機飛行、面對不同病患，醫師們逐漸成長的故事。

《化外之醫》充分呈現出法律與人性之間的掙扎。（翻攝自IG）

✦《化外之醫》／台劇

由張均甯、連炳發、楊一展、許安植、夏騰宏、蔡亘晏主晏的《化外之醫》，描述隻身台來工作的越南醫師「范文寧」為賺取母親在台醫藥費，隱身街頭替逃逸移工看診。最經典一幕就是在氣爆急救現場，醫師協助救治病患卻被指控密醫，充分呈現出法律與人性之間的掙扎。

改編自作家侯文詠同名小說的《白色巨塔》，讓觀眾產生對醫療事業與人生意義的省思。（翻攝自IG）

✦《白色巨塔》／台劇

對，台灣也有《白色巨塔》。這齣戲改編自作家侯文詠同名小說，內容以國立聯合大學教學醫院為背景，描述台灣醫界內部政治生態以及醫師們各自不同價值觀與人生觀。2006年播出後即捲起醫療劇旋風的《白色巨塔》從籌備到殺青橫跨2年時間，製作經費也從每集150萬元，共計2千多萬追加到每集400萬元，總經費8千萬元。

這齣戲號稱台灣電視史上耗資最鉅的連續劇，劇中主體調性著重人物死亡安排，情緒衝突也更激烈，最後加入了人道關懷，讓觀眾產生對醫療事業與人生意義的省思。

