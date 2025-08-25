賓賓哥突暈倒圤智雨害的？ 本人親上火線回擊

今早賓賓哥突然癱軟暈倒，緊急送醫。（泰霸團隊提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕公益型網紅「賓賓哥」江建樺在TikTok擁有破70萬粉絲，臉書也有63萬追蹤者，今（25）上午8時許他突然在公司內暈厥，嚇壞員工，員工除將賓賓哥緊急送醫之外，並表示：背後原因也是因為圤智雨連日指控讓賓賓哥倒下。

「網紅推手」圤智雨在賓賓哥暈倒之後仍大罵他不配當公益網紅。（翻攝自臉書）

對此，被指害賓賓哥暈倒的「網紅推手」圤智雨稍早發文回應「賓賓哥在怕什麼真相」？圤智雨表示上週賓賓哥直播時個案曾遭性侵，圤智雨以「倖存者」稱呼該個案，並稱目前王瀞韓老師與護理師已與倖存者聯繫上，個案表示由於賓賓哥直播行為，導致房東拒絕繼續履行租屋合約，造成二度傷害，搞到他們走投無路。

請繼續往下閱讀...

圤智雨嚴厲指責「倖存者聯絡泰霸團隊的時候，泰霸團隊不負責任的態度，也只是回應『側錄是網友的私人行為』，這個，就是賓賓哥害怕繼續燒的真相」。

賓賓哥勤跑全台灣四處做公益。（翻攝自臉書）

事實上，在圤智雨指出倖存者為性侵受害者之後，賓賓哥已經道歉，並央求側錄網友刪除影片，更表示之後會在檢討會上找出日後遇見類似個案是否存在更好的做法。但圤智雨不以為然，他怒罵：「你根本不配做公益網紅。」

賓賓哥因長期勞累突然暈倒。（泰霸團隊提供）

經過緊急處置後，賓賓哥於10時左右恢復清醒，醫師表示，賓賓哥長期過勞、睡眠不足，導致身體出現警訊，判斷為過勞症引起的昏迷，並希望他立即休養。

