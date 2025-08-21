資深演員彭海義驚傳辭世 享壽80歲

彭義（彭海義）（右）曾演出《用九柑仔店》，左為張軒睿（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕資深台灣演員彭海義驚傳離世，享壽80歲。他的家屬今（21）日透過臉書發文證實，透露彭海義已於114年8月17日晚間在住所安詳辭世，並隨文附上死亡診斷證明，顯示死因疑為急性心肌梗塞。家屬沉痛表示：「我們敬愛的父親彭海義大哥，已經隨佛祖安詳而去。」

彭海義長年在台劇中活躍，以出演各類「甘草角色」深受觀眾熟悉，近年參與的作品包括《用九柑仔店》以及改編自李桐豪小說的懸疑劇《非殺人小說》，細膩的表現留下深刻印象。雖然多半不是主角，但他總能以樸實自然的演技，替戲劇注入人情溫度，成為劇迷眼中不可或缺的熟悉面孔。

家屬在聲明中提到，由於事出突然，未能及時通知所有親友，目前正積極處理後續事宜，並提供弔唁地點在台北市立懷愛館蓮位堂。至於告別式的日期，將會另行擇定，再逐一通知相關親友。文末也感謝各界關懷與慰問。

80歲資深男星彭海義安詳離世，家屬沉痛發文：隨佛祖而去。（翻攝自臉書）

