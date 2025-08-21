晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

資深演員彭海義驚傳辭世 享壽80歲

彭義（彭海義）（右）曾演出《用九柑仔店》，左為張軒睿（翻攝自臉書）彭義（彭海義）（右）曾演出《用九柑仔店》，左為張軒睿（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕資深台灣演員彭海義驚傳離世，享壽80歲。他的家屬今（21）日透過臉書發文證實，透露彭海義已於114年8月17日晚間在住所安詳辭世，並隨文附上死亡診斷證明，顯示死因疑為急性心肌梗塞。家屬沉痛表示：「我們敬愛的父親彭海義大哥，已經隨佛祖安詳而去。」

彭海義長年在台劇中活躍，以出演各類「甘草角色」深受觀眾熟悉，近年參與的作品包括《用九柑仔店》以及改編自李桐豪小說的懸疑劇《非殺人小說》，細膩的表現留下深刻印象。雖然多半不是主角，但他總能以樸實自然的演技，替戲劇注入人情溫度，成為劇迷眼中不可或缺的熟悉面孔。

家屬在聲明中提到，由於事出突然，未能及時通知所有親友，目前正積極處理後續事宜，並提供弔唁地點在台北市立懷愛館蓮位堂。至於告別式的日期，將會另行擇定，再逐一通知相關親友。文末也感謝各界關懷與慰問。

80歲資深男星彭海義安詳離世，家屬沉痛發文：隨佛祖而去。（翻攝自臉書）80歲資深男星彭海義安詳離世，家屬沉痛發文：隨佛祖而去。（翻攝自臉書）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中