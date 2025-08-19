晴時多雲

娛樂 最新消息

5星座自帶「吸渣體質」！雙魚專吃悲情牌 巨蟹1優點易被利用

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂中心／綜合報導〕在感情世界裡，最怕的不是遇不到愛，而是遇到「渣」。有些星座天生單純、心軟或是太容易被感動，一不小心就成了渣男、渣女的最佳獵物。神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師分析「最容易吸渣」的5大星座，別再被不值得的人消耗感情與能量。

阿谷老師分析星座特質。（秦芸殿提供）阿谷老師分析星座特質。（秦芸殿提供）

第一名｜雙魚座

雙魚特別容易被「悲情牌」打動，對方只要講一點可憐的故事、說一句「只有你懂我」，你就心軟想照顧人。小心那些故意營造可憐形象的人，他們不是要跟你談感情，是想借感情來吸你的資源。

第二名｜天秤座

天秤很怕拒絕別人，也怕尷尬，容易陷入「答應了不該答應的事」，對方一點點示好、講話甜一點，你就不忍心說不，結果明明沒那麼喜歡，卻一腳踏進去，一轉眼發現對方根本是渣，想退都來不及。

第三名｜巨蟹座

巨蟹的溫柔體貼是最容易被渣人利用的優點，你特別渴望情感連結，也很容易對人產生「熟悉感」，結果一被甜言蜜語包圍，就覺得對方是靈魂伴侶，醒醒啊！有些人只是話術很厲害，根本不是真心。

第四名｜射手座

射手想要冒險、想要新鮮感，對熱烈又主動的人特別沒有抵抗力，問題是，有些人只是來場短暫的遊戲，玩完就走，你很快投入，也很快受傷，還會想「是不是我哪裡不夠好？」不是，是對方根本沒打算久留。

第五名｜處女座

處女有種「想找個人證明自己值得被愛」的傾向，容易不小心掉入自我懷疑的情緒，讓你不自覺把標準降低，看起來條件不錯的人靠近，你會想「是不是機會難得？」但這些渣，往往就是在你自信最低的時候出現的。

點圖放大header
點圖放大body

