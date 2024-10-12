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娛樂 最新消息

學生制服控衝了！Tiny、愛妃成人動漫展送福利

〔記者侯家瑜／台北報導〕2024 AGA成人動漫展10月12日、13日在台北南港展覽館盛大登場，「老司機專屬短影音平台NightCo」也派出旗下兩大AV女優與女模經紀人Tiny與愛妃Cosplay超夯動漫《鹿乃子乃子乃子虎視眈眈》中兩大角色、在現場與近距離粉絲互動，甚至推出「鹿乃子與車馬芽的課後淫曲」限量寫真，滿足老司機們對學生制服的無限遐想。

Tiny（左）、愛妃將於2024 AGA成人動漫展登場。（NightCo提供）Tiny（左）、愛妃將於2024 AGA成人動漫展登場。（NightCo提供）

這回NightCo將觸角伸展至國際舞台，如何打得過日本AV愛妃說：「雖然日本成人產業成熟，但是NightCo是像Tictok短影音形式，一個晚上就能看遍上百甚至上千女孩的不同演出，也因此更考驗台灣創作者的表現力。」Tiny則認為台灣女孩子更金貴也更會包裝自己，因此以自媒體表現上，我們的質感更好。

由於自媒體發達，願意投入性感產業的女孩越來越多，NightCo創辦人DK表示：「目前每個月至少有25位辣妹加入，年齡層多在18到35之間不等，受歡迎的創作者甚至一個月可以拿到30萬台幣的獎賞分紅，會計劃進軍國際，就是希望讓台灣創作者不僅賺國內的錢，更是賺到國外去，當然也歡迎外國辣妹一起加入。」不過Tiny提醒：「不管是網黃還是AV女優，要拿捏好尺度和分寸，不能賺快錢去騙粉絲。」

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