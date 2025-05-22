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家寧「真相」竟分上下集 4分鐘影片出錯26次

網友建議家寧將得到的25％股份拿去報名正音班。（翻攝自臉書）網友建議家寧將得到的25％股份拿去報名正音班。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」Andy、家寧撕破臉分手，近日兩邊陣營又開始互相叫陣，今（22）家寧發布4分鐘「真相」影片，而且還僅是「上集」，加上她先前咬字不清的老毛病又犯了，除了網紅陳沂認為「像小學生參加朗讀比賽」之外，網友也求她去上正音班。

家寧讀稿式曝真相，讓網友跪求她去上正音班。（翻攝自YouTube）家寧讀稿式曝真相，讓網友跪求她去上正音班。（翻攝自YouTube）

相關新聞：家寧4分鐘「真相」激怒網友 陳沂：聲明這麼爛

家寧稍早發影片，強調Andy自願將一切都給她，但是在4分18秒的「真相」影片裡，家寧特有的讀稿機模式和口齒不清朗讀簡直逼瘋網友，還有人列出她口齒不清的懶人包，跪求她「好好把話講清楚」。

家寧真相影片長4分18秒，共出現26處錯誤。（翻攝自YouTube）家寧真相影片長4分18秒，共出現26處錯誤。（翻攝自YouTube）

睽違2個月，家寧再度透過影片表示要揭開「真相」，不過眼看著她拿著稿子讀了半天，網友紛紛抓狂，抓出她26處口齒不清或者讀音錯誤，網友甚至表示：「可以把妳X來的25％股份拿去上正音班嗎？拜託」、「隨便找一個小學生來唸都比她好N倍，可憐」、「這邊可以報名正音班嗎」、「家寧講閩南話該不會比國語還標準吧」、「請問+0需要報名『巷口字正腔圓加強班』嗎？為什麼聽她說話會有牙起來的港覺」。

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