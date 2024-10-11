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男星返台發展吐原因「中國題材侷限」！ 尷尬連結吳慷仁

晴天影像10週年未來計畫發表會，李宗霖。（記者胡舜翔攝）晴天影像10週年未來計畫發表會，李宗霖。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉奕兒、李宗霖和鍾承翰今（11日）出席導演葉天倫「晴天影像」10週年記者會，李宗霖過去曾演過《智勝鮮師》、《校花的貼身高手》，也曾赴中國發展，參與選秀節目《青春有你》，還是關曉彤工作室旗下藝人，他今受訪時提到自去年過年之後便多在台灣發展，已拍完公視台語台新戲，對於返台原因，除了想家，他說：「如果繼續在中國，作品會比較侷限。」

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然而「題材侷限」4字恰巧是最近演藝圈的關鍵詞，源起於吳慷仁到中國發展，自述有一部分原因是因為「台灣的影劇題材受限」，因此當李宗霖一講到題材受限，引起現場媒體一陣驚呼，因他的看法與吳慷仁大相逕庭，其實李宗霖也懂大家的意思，他趕忙解釋：「可能就是想法不一樣。」坦言自己回台發展已經有心理準備要從零開始，認為人生每一段經歷都是有幫助的。

晴天影像10週年未來計畫發表會，葉天倫（右起）、葉丹青、徐麗雯、李宗霖、劉奕兒、鍾承翰、陳建瑋。（記者胡舜翔攝）晴天影像10週年未來計畫發表會，葉天倫（右起）、葉丹青、徐麗雯、李宗霖、劉奕兒、鍾承翰、陳建瑋。（記者胡舜翔攝）

李宗霖在新戲《看看你有多愛我》中飾演一名愛打架的高中生，導演葉天倫表示這個角色找了不下二十人，李宗霖確實蠻適合這角色，並補充「這次在劇中他有不少認真的動作戲，值得大家期待」。

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