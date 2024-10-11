劉奕兒金馬入圍再曝「新身分」喜訊！拒交往8年男友金援藏深意

晴天影像10週年未來計畫發表會，劉奕兒。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉奕兒今年以電影《女兒的女兒》再度入圍金馬女配角獎，她今（11日）和鍾承翰、李宗霖等人出席「晴天影像十週年暨未來計畫發表會」，分享之後即將和導演葉天倫合作的新戲計畫。活動上，劉奕兒除了談及金馬入圍的喜悅之情，還透露人生已邁入「下一階段」，她今年離開合作10年的老闆柴智屏，自己創辦工作室。

晴天影像10週年未來計畫發表會，葉丹青（左起）、鍾承翰、劉奕兒、李宗霖、徐麗雯、葉天倫。（記者胡舜翔攝）

她雖然離開柴智屏的經紀公司，但2人仍保持緊密聯繫，「柴姐對我來說很像媽媽，有什麼事情都會先問問柴姐的意見，我很感念那一份知遇之恩。」她的工作室叫做「杉霓」，是她熱愛的大自然組成的意象，忍不住大嘆成立公司大不易，尤其是經費的部分，只是她不願接受男友金援，希望能獨立自我。

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晴天影像10週年未來計畫發表會，鍾承翰（左起）、劉奕兒、李宗霖。（記者胡舜翔攝）

此外，33歲的她和交往快8年的男友洪天祥並不急著結婚，坦言雙方今年有討論過這個話題，但她目前希望保持現狀，還笑說：「大家都很著急，其實我們還好啦！」訪問過程中，被問到洪金寶似乎近日來台，她除了否認之外，還意外透露已經改口叫洪金寶「把拔」。

洪天祥已49歲，難道不急婚？劉奕兒坦言不想現在結婚主要是她的意思，「我現在想專心工作，如果不改變現況，我們各自努力比較踏實。」然而不婚的核心關鍵是因她還在負擔家中債務。

被問到還有欠款多少？她老實回：「我不知道，因為收入直接進家裡帳戶，我只能一直努力，沒有多問家人。」而不買奢侈品的她，只有在平時和朋友聚會，或開會要請同事喝咖啡時，才會向家裡申請零用錢。

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