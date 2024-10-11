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娛樂 最新消息

台片揚威釜山影展！《小雁與吳愛麗》獲金智奭大獎

〔記者許世穎／台北報導〕入圍本屆金馬獎8項大獎的《小雁與吳愛麗》，今（11）日傳來好消息，榮獲第29屆釜山國際影展的「金智奭大獎」，評審盛讚電影：「毫不退縮且大膽地展現了一段充滿創傷的母女關係，並伴隨著角色強而有力又美麗的表演。」入圍金馬獎最佳女配角的楊貴媚得知消息後更開心到喜極而泣。

《小雁與吳愛麗》獲得釜山國際影展金智奭大獎。（牽猴子提供）《小雁與吳愛麗》獲得釜山國際影展金智奭大獎。（牽猴子提供）

夏于喬第一時間得知消息就故作神秘的跟還不知情的楊貴媚說，要告知一件重要事情，還要她「有心理準備」，一開始楊貴媚還以為是要幫她介紹男朋友，逗得夏于喬大笑說：「這很重要，但現在還有更重要的事情！就是我們得到『金智奭獎』了！」

聽聞得獎，楊貴媚驚訝地叫了出來，接著就流下眼淚，夏于喬見狀趕緊安慰她：「不要哭，你有化妝。」還對鏡頭說：「怎麼辦，害媚姐落淚了。是開心的喜極而泣，也是金先生（金智奭）有保佑我們。」一旁的林書宇導演也牽起楊貴媚的手，畫面十分感人。

《小雁與吳愛麗》獲金智奭大獎揚威釜山國際影展，左後起監製張林翰、苗華川、楊貴媚、夏于喬、導演林書宇。（牽猴子提供）《小雁與吳愛麗》獲金智奭大獎揚威釜山國際影展，左後起監製張林翰、苗華川、楊貴媚、夏于喬、導演林書宇。（牽猴子提供）

導演林書宇也對獲獎十分開心：「非常感謝金智奭競賽單元的評審們，能入選此單元對我來說已經意義非凡，萬萬沒想到我們會得到這個大獎。真心感謝釜山國際影展與已故的金智奭先生，從我的第一部長片開始，讓我的每一部電影都入選釜山國際影展，讓世界看到。」

林書宇也感謝金先生保佑，「你連在天國都依然眷顧著我們。」更趁這個機會謝謝該片團隊、投資方與出品人，「謝謝喬喬與媚姐的真心與付出，謝謝我的監製華川與林翰，謝謝我所有幕前幕後的好夥伴們，這份榮耀是屬於我們一起的，真心感恩。」

夏于喬對獲獎非常興奮，不忘宣傳正在上映的電影：「謝謝釜山影展的評審，也謝謝在釜山觀賞我們電影的觀眾，非常榮幸也開心能夠獲得獎項，《小雁與吳愛麗》在台灣已經上映了，希望大家也會喜愛我們的電影，再次感謝。」

而和金智奭生前認識多年，又是好友的楊貴媚，更是感性分享這個非常有意義又巧合的得獎心情：「此刻的我心中非常感恩與激動…10月3日我與林書宇導演和影人們一起到墓園看金先生，我跟他說我們的電影入圍你的競賽單元，我們好高興喔，你是不是也覺得很棒棒。沒想到《小雁與吳愛麗》真的得到『金智奭單元』的獎，真的真的太感動了…。」

楊貴媚感謝評審們喜歡，感謝選片人Sun Young讓她再以電影和金先生相遇，「我曾經從金先生的手中得到了『終身成就獎』，也時常受他邀請到釜山影展，一直以來他和太太與兒子總是待我親近如家人。金智奭先生是一位真誠偉大的專業電影人，對台灣電影和影人非常重視與照顧，雖然他已在天上，卻仍眷顧著我們，得到金智奭單元的獎真很榮耀很溫暖。感謝釜山電影節，感謝你，金智奭先生，我們懷念你…」《小雁與吳愛麗》已在台上映。

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