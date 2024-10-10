昔拍樂透廣告「喜歡嗎？爸爸買給你」爆紅 52歲謝其文近況曝光

Eason（左）、王傳一（左三起）、張晏塵、謝其文、李懿（右）至曾國城（右二）、巴鈺（左二）主持的《女王大人》分享「此生難忘的第一次」。（大愛電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王傳一、張晏塵、謝其文至曾國城、巴鈺主持的緯來《女王大人》宣傳大愛劇《在光裏的人》，謝其文在節目中分享，婚後跟太太到日本旅行，竟然把太太弄丟了，接下來的八天的旅程，他拍的照片都是太太給的白眼，讓他哭笑不得。

王傳一（左起）、張晏塵、謝其文至《女主大人》宣傳《在光裏的人》。（大愛電視提供）

謝其文在日本跟太太走失，整趟旅程被太太白眼。（大愛電視提供）

謝其文在日本跟太太走失，整趟旅程被太太白眼。（大愛電視提供）

節目主題「此生忘不了的第一次！人生初體驗分享大會」，謝其文說就是「結婚」，透露婚前在劇場工作，領的是基本工資，但2003年參與的樂透彩大話篇廣告「喜歡嗎？爸爸買給你」播出後廣為人知，曾國城也形容謝其文：「全台灣都認識你。」巴鈺也說：「後續影響很大。」他後來經人介紹到知名婚紗店逛逛，沒想到竟然獲得了免費婚紗，當場就簽約，他也在節目中秀出婚紗照，當年謝其文臉上還有招牌的一顆痣。

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謝其文（右）公開以前的婚紗照，臉上還留著當年招牌的痣。（大愛電視提供）

謝其文（右）公開以前的婚紗照，臉上還留著當年招牌的痣。（大愛電視提供）

王傳一分享自身的「斜槓超多技能」經驗，坦言拍《在光裏的人》有太多的第一次，因為飾演的「葉明憲」中醫師每週三都山大埔山上行醫，且長達二十年以上，在大埔鄉民心中已經是「神人級」，葉醫師會的技能，他都要會，不但要會說台語、客語，還要會針灸跟太極拳。王傳一現場示範太極八式，曾國城笑虧「這很像廣場舞。」王傳一透露，第一次跟葉明憲醫師學的時候，也不好意思調侃，只能客套說：「哦！這個非常的詼諧。」不過已經練到熟能生巧的王傳一，一表演起整套拳，整場的人都大喊：「好帥哦！」

謝其文至《女王大人》宣傳《在光裏的人》。（大愛電視提供）

李懿分享的第一次是大學時期，在家裡被噎到的經驗，張晏塵分享第一次是離家出走，因為大學時期失戀，連交往都還開始，哭了整整兩天，覺得「沒有人能接住我的情緒。」於是到了火車站買了下一班列車到了中壢，邊哭邊繞了商圈三圈，突然看到一個乞丐婆婆覺得「同是天涯淪落人」就給了一百元，蹲在旁邊繼續哭，一聽到張晏塵說她離家出走，婆婆立刻抓起碗裡的一百元塞給張晏塵，還說：「妹妹，沒事，妳趕快回家，妳媽媽在家裡等妳。」傷心的她反而從婆婆那得到免費諮詢，得到療癒，就像《在光裏的人》護理師的劇情一樣，糊里糊塗的上山，反從鄉民身上得到溫暖後，明明白白的下山。

王傳一至《女王大人》宣傳《在光裏的人》。（大愛電視提供）

大愛劇《在光裏的人》10月3日起，週一至週五晚間8點，於大愛頻道及大愛劇場YouTube頻道播出。

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