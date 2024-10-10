（影）《海洋奇緣2》正式預告磅礡登場！新反派造成空前威脅

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼經典動畫系列最新作品《海洋奇緣2》曝光正式預告，繼上回公開的新曲《We’re Back》廣獲好評後，海洋公主的最新專屬主打歌《Beyond》也隨預告同步曝光，最新大反派也正式亮相，並造成空前威脅，莫娜航向前所未有的偉大冒險，以實現她必須跟隨祖靈的天命。

海洋公主莫娜在《海洋奇緣2》航向前所未有的偉大冒險。（迪士尼提供）

海洋公主莫娜在預告中展開全新偉大冒險，以實現與生俱來的天命，然而最新大反派的登場，也造成更加險峻的空前威脅，莫娜必須與絕配搭檔半神人毛伊和全新組員們聯手化險為夷，新作壯觀磅礴程度更是大幅超越前作，莫娜面臨的挑戰也更加艱鉅。

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半神人毛伊在《海洋奇緣2》繼續加入冒險。（迪士尼提供）

莫娜的最新主打歌《Beyond》也隨最新預告驚喜曝光，勢必將為最新迪士尼金曲，新銳詞曲創作搭檔艾碧蓋兒巴洛與艾蜜莉貝爾搭檔說明這首新歌繼承了前一首的精神，並代表莫娜超越海平線的勇氣與決心，也象徵她必須作出影響往後人生重大決定的關鍵成長。《海洋奇緣2》將於11月28日在台上映。

《海洋奇緣2》國際中文版海報。（迪士尼提供）

《海洋奇緣2》全新預告：

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