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大書爆偷吃正妹新人！Dcard官方發聲明了 曝恢復更新時間

Dcard Video成員大書爆婚內出軌，發文道歉並宣布離開團隊。（翻攝自IG）Dcard Video成員大書爆婚內出軌，發文道歉並宣布離開團隊。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名社群平台Dcard成員「大書」近期遭前妻爆料婚內出軌，對象還是公司內的正妹實習生，其後大書發文道歉並宣布離開團隊，風波延燒至今，Dcard Video也於今（8）發聲明回應了。

Dcard Video發聲明回應。（翻攝自IG）Dcard Video發聲明回應。（翻攝自IG）

Dcard Video官方在IG限時動態發出聲明，首先對於近日風波向粉絲致歉並感謝支持者的關心，提到團隊正在持續了解狀況，針對事件進行後續處理，強調「如同先前預告，大書已經在今天完成離職手續離開公司，也不會再代表Dcard Video參與任何對外活動。」

Dcard Video團隊也坦言，這份工作不只是一般的工作，成員們付出了許多努力，因此收穫更多的快樂，但相對應的也會承受到更大的打擊。承諾未來會持續創作更好的內容，持續帶給粉絲陪伴及歡樂，同時透露，頻道目前正在進行調整，預計將於10月18恢復更新。

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