汪建民肺腺癌病逝…生前曾曝只為1事努力撐下去

汪建民不敵病魔昨晚離世，享年56歲。（資料照）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕憑藉《台灣靈異事件》中「鐵頭」一角爆紅的藝人汪建民，今（8）驚傳因肺腺癌離世，享年56歲。近年來他鮮少在螢光幕前露面，今年7月他證實罹患肺腺癌4期，他生前受訪時曾透露，得知罹癌後心裡的第一念頭就是，「還有那麼多債務，如何跟好友交代？」

據了解，汪建民去年10月因背後劇痛就醫，檢查出肺部有惡性腫瘤，癌細胞從右肺擴散至頸椎、腦內，平時不菸不酒的他難以置信，心理的第一念頭則是，「還有那麼多債務，如何跟好友交代？」為了生活，他強撐工作繼續直播賣貨，希望能趕緊賺錢還債。

請繼續往下閱讀...

汪建民的妹妹稍早在社群上發文，證實汪建民已於昨日離世，「致建民哥的朋友們，我是建民哥的妹妹，建民哥於10/7晚間離開了我們，很謝謝最後這段時間幫忙的朋友們，包含所有細心照顧的醫療人員、社工朋友。謝謝一直以來支持建民哥的朋友們！也對所有被建民哥虧欠的朋友們，致上最深最深的歉意，這輩子虧欠的讓他下輩子還給各位，也懇求各位高抬貴手，給家人們一個空間，隨著建民哥的離世，一切煙消雲散！」最後也謝謝在汪建民最後這段時間，陪伴他的女友。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法