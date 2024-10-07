日諧星齊藤慎二性侵嫩妹！ 妻子護航：對方有主動行為

齊藤慎二性侵嫩妹，妻子瀨戶Saori（左圖左）護航發聲。（翻攝自IG、日網）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本諧星齊藤慎二被控在一輛電視台外景巴士內，性侵一名20多歲女藝人，根據消息人士透露，齊藤慎二已坦承犯案。對此，齊藤慎二妻子瀨戶Saori為其辯解，稱對方「女方有主動行為」，話題再度延燒。

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日本放送協會（NHK）引述搜查相關人士報導，齊藤慎二涉嫌在一輛停在東京都新宿區的保母車內性侵1名20多歲女藝人，後續面對警方調查坦承犯案，目前工作全面停止，經紀公司更於9月20日在官網發聲明暫停演藝工作。

根據日媒報導，瀨戶Saori發文提到從律師那裡聽來的內容，該名女子曾經出現交換聯絡方式等主動行為，目前也申請調閱保母車的行車記錄器，聲明不是單方面的行為，認為實際狀況與報導有出入。

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