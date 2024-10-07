紙包不住火！日諧星齊藤慎二認了巴士性侵女子

日本諧星齊藤慎二爆出入行以來最大醜聞。（翻攝自齊藤慎二IG）

〔記者林南谷／綜合報導〕日本諧星齊藤慎二被控在一輛電視台外景巴士內，性侵一名20多歲女性，根據最新日媒報導，他已被東京都警視廳新宿警察署函送法辦，消息人士透露，齊藤也已坦承犯案。

日本放送協會（NHK）引述搜查相關人士報導，案發時間在今年7月，41歲齊藤涉嫌在一輛停在東京都新宿區的保母車內性侵1名20多歲女子，當時車內僅有他們，東京都警視廳事後接獲女子報案後並著手調查案情，並聽取當事人說法，表示絕對無法原諒齊藤慎二。

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據了解，齊藤面對警方調查坦承犯案並說：「正在反省因為自己輕率的行為讓對方與家人造成困擾。」而他火速在8月以身體不適為由，暫停參與電視台的節目錄影工作，經紀公司則於9月20日在官網說明齊藤暫停演藝工作。

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