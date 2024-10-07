江蕙復出台上想哭！88歲歌后紀露霞心疼 「母雞帶小雞」不言退

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后江蕙在封麥9年後，上週六（5日）終於跨出復出第一步，站上台北大巨蛋為國慶晚會而唱，她說原本不緊張，但看到台下觀眾的熱情，讓她感動變得緊張，還自爆演唱《甲你攬牢牢》時在台上好想哭。88歲的資深歌后紀露霞也看到江蕙復出獻唱的畫面，直說為她開心。

江蕙再次站上舞台獻唱，歌迷都為她開心。（台北市觀傳局提供）

紀露霞談到：「我是江蕙媽媽那一時代的歌手，她小巨蛋的演出我有去聽，我還到後台去看她鼓勵她，看到（江蕙罹癌）新聞很心疼。」

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而對於健康這件事，紀露霞很豁達，她說自己年紀大了，多做讓自己開心的事，自己沒有健康檢查的習慣，一切順其自然。

紀露霞（左）曾去小巨蛋後台與江蕙見面。（紀露霞提供）

紀露霞唱過《望你早歸》等經典歌曲，也得過金曲獎特別貢獻獎，看到江蕙復出她很開心，透露自己也曾動念退休，前幾年疫情發生時，她萌生退意，疫情結束，文香提到的「母雞帶小雞」概念讓她打消念頭，紀露霞說：「前年在演出後台聊天時，跟文香說自己年紀大了，想要退出舞台，文香跟我說：『老師怎麼可以退，老師是母雞，要帶領我們，不可以退啦！』文香的一席話，我才知道雖然我年紀大了，我繼續唱歌，對他們有鼓勵作用，能帶動資深歌手不退縮，為老歌迷服務。尤其現在高齡化社會，唱歌及聽歌是最受長者們喜愛的活動。」

紀露霞（中）和林秀珠（左）、文香一起出遊。（紀露霞提供）

11月9、10日紀露霞將與劉福助、林秀珠及高義泰，為「青春戀歌許石與楊三郎作品音樂會」重溫經典，購票可透過兩廳院售票系統。

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