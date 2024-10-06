台灣人怕你餓！（G）I-DLE攻蛋狂吃3天 舒華肚子藏祕密「不准看」

（G）I-DLE舒華（右） 。（KKLIVE提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團（G）I-DLE今（6日）結束在小巨蛋的3天演出，讓3萬名歌迷滿載而歸，陳柏霖、柯震東及魏如昀等人都是座上賓。今天是最終場，成員以女王姿態從天而降，萬人尖叫聲更勝前兩場，都快掀翻屋頂，台灣成員舒華更要全場粉絲嗨起來，「要像我們一樣很會玩！」

小娟（左起）、舒華、Minnie、雨琦、薇娟精彩表演，讓大家看得目不轉睛。（KKLIVE提供）

薇娟感謝座無虛席之外，還發現台北場的小秘密就是「特別多小奶波波（粉絲名）、Baby奶波波」，Minnie感謝小朋友非常努力跟著唱，雨琦更要全場15歲以下的粉絲一起歡呼，小朋友的超萌「奶音」響徹小巨蛋。鬼靈精怪的雨琦還幽默cue現場「200歲以下」的歌迷尖叫，笑說「不分老少，希望大家盡情享受這演唱會」。

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（G）I-DLE薇娟。（KKLIVE提供）

（G）I-DLE的Minnie。（KKLIVE提供）

舒華透露跟團員們在後台開起美食趴，「後台堆滿超多食物，我們五個從滷味、牛軋餅、小籠包到珍奶都吃一輪！」雨琦則笑說：「如果在台北再多待上幾天，應該衣服都穿不下了！」除此之外，舒華在演唱會上自爆，肚子上長了痘痘，「化妝師特別幫我貼的一個微笑貼紙，不知道能不能講！」難怪薇娟說舒華連肚子都在笑，雨琦開玩笑說：「再照一次看有幾顆！」舒華馬上大叫：「別看！」笑翻眾人。

舒華（左）、雨琦組成的「野生姐妹」嗨唱《Super Star》，帥度爆表。（KKLIVE提供）



此次演出她們換穿6套服裝，嗨唱24首金曲，包括《Super Lady》、《Queencard》及《TOMBOY》，舒華、雨琦換穿紅色勁裝嗨唱S.H.E的《Super Star》，5人更深情演唱韋禮安的《如果可以》，獲得台灣歌迷的熱烈好評，成員們更承諾一定還會再來。

（G）I-DLE舒華（左起）、雨琦、小娟、Minnie、薇娟戴著后冠霸氣登場。（KKLIVE提供）



（G）I-DLE小娟。（KKLIVE提供）

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