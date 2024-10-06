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（影）孫安佐華麗化身大孝子 甩叛逆形象謝謝父母的愛

孫安佐日前發影片感謝父母。（翻攝自IG）孫安佐日前發影片感謝父母。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯獨生子孫安佐近年許多行為舉止都頻頻登上新聞版面，引起社會譁然。不但曾經說過爸爸孫鵬做過很多「偷雞摸狗」的事、擔任拳賽評審爆發肢體衝突、颱風天車子泡水落荒慘逃，不過近日他卻擺脫過往形象，在社群上傳影片告白孫鵬、狄鶯夫婦，感謝父母對他的照顧，還表示大家都是「第一次」，並說：「家人的愛就是這樣子」。

孫安佐知道父母對他的愛。（翻攝自IG）孫安佐知道父母對他的愛。（翻攝自IG）

孫安佐除了拍攝影片外，還曬出自己跟孫鵬的合照，貼文曝光後，許多網友都讚他比較長大了比較會替父母著想、變得懂事了。狄鶯先前到日本度假，不爽開直播怒槓網友，強調：「我兒子沒傷害任何人」，並酸名嘴很可憐，為了通告費不斷編故事。孫安佐認為這件事很正常，他說：「他們就……比較擔心我吧！對我不管是好或壞的留言，其實他們都會很在意！」

孫安佐坦言自己有時候在事情發生當下感到不舒服，但事後都知道父母是為他好。（翻攝自IG）孫安佐坦言自己有時候在事情發生當下感到不舒服，但事後都知道父母是為他好。（翻攝自IG）

影片中，孫安佐少了過往的衝動，多了一份沉穩，他告白其實自己很感謝父母為他做這麼多，但「這也是他們第一次當爸媽，我也是第一次當它們的兒子」，孫安佐說自己年紀愈來愈大，處理方式可能不會完全像父母想的方式進行，很多時候當下的感覺不舒服，事後反省才會想到：沒辦法……這就是愛呀，家人的愛就是這樣子。

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