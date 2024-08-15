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娛樂 最新消息

羅時豐切割！合作店家力挺侄子「知道你有委屈」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「金曲歌王」羅時豐斜槓YouTuber翻紅成了「國民姑丈」，卻突然在9日晚宣布頻道《DL.不務正YA》更換管理團隊，440部影片將全面下架。爆出內鬥傳聞後，昔日合作過的店家紛紛跳出來力挺「侄子」，這也讓他感性發聲：「這兩天新聞我沒哭欸，這個我哭了。」

羅時豐發聲明切割經營4年的YouTube頻道《DL.不務正YA》。（資料照，記者陳逸寬攝）羅時豐發聲明切割經營4年的YouTube頻道《DL.不務正YA》。（資料照，記者陳逸寬攝）

羅時豐9日發出聲明，大動作切割經營4年的頻道《DL.不務正YA》，宣告與頻道的幕後推手「侄子」張敏慎正式結束合作，雙方未來不再合作YT頻道節目。頻道爆出內鬥拆夥事件後，「侄子」則強調頻道的每一集內容，都是由他親自把關，並用了無數個夜晚，不惜拋家棄子也要到處拍攝，可說是用命換來的影片。

逾10位店家老闆發聲力挺、並簽下「支持侄子聲明」。（翻攝自臉書）逾10位店家老闆發聲力挺、並簽下「支持侄子聲明」。（翻攝自臉書）

頻道內鬨導致各方輿論甚囂塵上，不過曾和「侄子」合作過的逾10位店家老闆，紛紛挺身而出並簽下「支持侄子聲明」，他們表示拍攝期間的聯繫、溝通、互動等事宜，皆由「侄子」親力親為並串起大家的愛，「沒有當年侄子的用心，就沒有今天的我們」，因此他們都願意在「侄子」遇到風波時，站出來力挺。

店家們更聯手合拍影片，發聲力挺侄子表示：「敏慎，如果當初沒有你，就沒有今天的我（雲林10元阿嬤），敏慎，加油，我挺你」、「敏慎，沒有你就沒有我們，謝謝你帶我們走過疫情，敏慎，我們挺你到底」、「敏慎，謝謝你帶我挺過疫情，現在換我挺你。」更有店家聲明指出，「如今知道你有委屈，現在換我挺你。」

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