劉家昌逝世1個月！甄珍曬判決書嗆：公認的騙子

劉家昌生前與前妻甄珍徹底撕破臉。（本報資料照）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕劉家昌在去年12月2日逝世，生前與他徹底撕破臉的前妻甄珍，在今天（18日）終於公開談論劉家昌，表示本來想為劉家昌保留最後的尊嚴和面子，但為了幫兒子章家衡（劉子千）和自己討回公道，因此決定曬出判決書，希望媒體不要再拿「一個國家公認的騙子說的話」作文章。

甄珍貼出一篇在本月15日刊出的香港新聞報導，內文提及劉家昌狠批甄珍、章家衡母子貪得無厭，甄珍在離婚後爭產，要求12幢房屋，和賣掉昆山酒店的現金，土地賣了5000萬人民幣，酒店部分2.1億人民幣，房產加現金遠超過20億台幣。而他本人只有香港清水灣雅景別墅B座一戶和爛尾的龍虎山項目，現金也只有10%，讓他覺得條件分配不均。

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針對這篇報導，甄珍在今天晚間發文，寫著「我一直認為媒體是公平公正的，不會喋喋不休的報道一個去世人對我和我兒子捏造和污衊的謊言」，並表示「我本來想好好過我的晚年讓它過去就算了，也想給劉家昌保留最後的尊嚴和面子，但事到如今不是為了我，也得為我兒子討回一個公道」。

甄珍曬出的這份判決書，講的是這對怨偶為了中國江西省鷹潭市的朋德酒店爭權一事，最後鷹潭市中級人民法院判決劉家昌敗訴，劉家昌不服判決選擇上訴，二審被駁回，維持原判。

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