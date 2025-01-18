《夜市王》冠軍出爐！「超狂營業額曝光」網友揭輸贏關鍵點

《夜市王》冠軍出爐，由東大門夜市拿下。（緯來提供）

〔記者林欣穎／高雄報導〕「Lulu」黃路梓茵、阿達、美麗本人主持緯來美食競賽綜藝《夜市王》，由曾志偉、網紅Alizabeth娘娘和韓勾ㄟ金針菇擔任評審，今（18）日節目在高雄夢時代對面廣場迎來最終決戰，各個攤位大排長龍，連曾志偉想吃烤魚都買不到，當晚冠軍由東大門奪下「夜市王」封號，打敗節目人氣王南機場夜市。

夜市王冠軍出爐。（翻攝自yt）

賽前作為南機場夜市常客的美麗本人表示不看好，導演伯恩則補充：「他們屬於在地夜市，比較少出來跑攤，東大門攤商就比較像遊牧民族，所以這次比賽南機場比較焦慮很早就到現場，相比之下東大門就悠悠的，早上才來。」

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夜市王冠軍出爐，東大門夜市管委會小助手黃家明含淚致謝。（翻攝自yt）

如今結果出爐，今晚兩家夜市總營業額是280萬元，東大門營業額172萬贏下108萬的南機場夜市，東大門夜市代表小助手黃家明上台感動得眼眶泛紅，直呼比賽過程真的相當辛苦，至於輸贏關鍵，網友們也討論與雙方攤商訂價、備料份量及速度還有排隊規劃有關。

由Lulu、阿達、美麗本人主持，曾志偉、娘娘和金針菇擔任評審的《夜市王》冠軍今晚出爐。（緯來提供）

《夜市王》決賽由南機場夜市對上東大門夜市，現場開放民眾逛夜市，最後比兩家夜市總營業額選出「夜市王」，在公正性與交通考量下，節目方選在「第三地」高雄舉辦，製作單位也透露製作費超支300萬，現場找來陳華、許富凱、蕭煌奇擔任演唱嘉賓，現場有超過3萬人、直播更湧入逾3萬人同時收看，精彩非凡。

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