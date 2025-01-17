晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

韓國娛樂大地震！ YG「結束演員經紀」 車勝元等24人全遭殃

YG旗下演員受到影響的共有24位。（翻攝自IG）YG旗下演員受到影響的共有24位。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國三大經紀公司之一的YG娛樂今（17）日竟無預警宣告結束「演員經紀業務」，消息一出掀起韓國娛樂圈大地震，且YG娛樂底下的大咖明星不少，包括車勝元、李聖經、李洙赫等24位明星都受到影響。

韓國超大咖演員車勝元所屬YG娛樂無預警宣布結束演員經紀業務。（翻攝自IG）韓國超大咖演員車勝元所屬YG娛樂無預警宣布結束演員經紀業務。（翻攝自IG）

這麼大的消息竟然來得那麼突然，YG娛樂對外宣布由於進行業務結構重組，故自今日起決定結束演員經紀業務，並專注於音樂本業。YG表示衷心感謝所有合作中、合作過（南柱赫、邊佑錫、李鐘碩等人），還有充滿愛的粉絲，YG也將在最後階段提供必要支持。

李鍾碩也曾經是YG娛樂旗下藝人。（翻攝自自IG）李鍾碩也曾經是YG娛樂旗下藝人。（翻攝自自IG）

YG娛樂從2024年開始逐步將業務集中在音樂部分，YGX（舞蹈學員）整合為全球訓練中心之外，也增強專業性、能力；內部製作團隊人數也從10人增加至50人。

曾經培育出無數大咖演員的YG娛樂結束演員經紀業務後，強調會將2025年當作努力元年，不斷強化核心能力，務求在音樂產業中佔領鞏固領先地位。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中