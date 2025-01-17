韓國娛樂大地震！ YG「結束演員經紀」 車勝元等24人全遭殃

YG旗下演員受到影響的共有24位。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國三大經紀公司之一的YG娛樂今（17）日竟無預警宣告結束「演員經紀業務」，消息一出掀起韓國娛樂圈大地震，且YG娛樂底下的大咖明星不少，包括車勝元、李聖經、李洙赫等24位明星都受到影響。

韓國超大咖演員車勝元所屬YG娛樂無預警宣布結束演員經紀業務。（翻攝自IG）

這麼大的消息竟然來得那麼突然，YG娛樂對外宣布由於進行業務結構重組，故自今日起決定結束演員經紀業務，並專注於音樂本業。YG表示衷心感謝所有合作中、合作過（南柱赫、邊佑錫、李鐘碩等人），還有充滿愛的粉絲，YG也將在最後階段提供必要支持。

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李鍾碩也曾經是YG娛樂旗下藝人。（翻攝自自IG）

YG娛樂從2024年開始逐步將業務集中在音樂部分，YGX（舞蹈學員）整合為全球訓練中心之外，也增強專業性、能力；內部製作團隊人數也從10人增加至50人。

曾經培育出無數大咖演員的YG娛樂結束演員經紀業務後，強調會將2025年當作努力元年，不斷強化核心能力，務求在音樂產業中佔領鞏固領先地位。

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