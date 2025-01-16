誤爆謝金燕未婚生子之謎！利菁2度道歉：會回家唸經

〔記者林欣穎／台北報導〕女星鬼鬼日前宣布懷孕消息引起討論，昨利菁、沈玉琳錄製《后宮歐買尬》，受訪聽聞鬼鬼生子兩人皆送上祝福，不過利菁卻提到同樣未婚生子的謝金燕，指出知道生父是誰，她隨即在現場道歉，事後也在臉書上再次向謝金燕致歉。

利菁。（資料照）

歌手謝金燕和鬼鬼同樣未婚當媽，兒子及生父的身分至今仍保密到家，生父身分也眾說紛紜，利菁昨受訪時突脫口表示「我知道是誰」，在講出3字人名後引起一陣驚呼，一旁的沈玉琳則沉默不接話，利菁隨即為自己的快嘴道歉，稱自己是看新聞得知的：「我以為有公開」，而沈玉琳則再三強調自己不知道，事實上，有關謝金燕兒子的生父曾一度傳出是圈內人，不過消息一直未被證實，沈玉琳則妙回：「如果只有一家寫就是假新聞，但我是真的不知道。」

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利菁發文再次道歉。（翻攝自臉書）

利菁隨後也發文表示，真心向謝金燕道歉，「我前一陣子真的在社交平台新聞中看到公開的信息，還跟我旁邊的先生分享，所以記憶深刻，本以為帶著祝福說出，看到現場大家的表情，立即知道這是錯誤訊息，謝謝各家媒體幫我消音指正我的錯誤。」也說自己會回家唸佛經。

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